Πώς συγκρούστηκαν τα τρένα στην Ισπανία; Τα αναπάντητα ερωτήματα για το δυστύχημα και η αλυσίδα αστοχιών που κόστισε 69 ζωές

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Τουλάχιστον τρία διαδοχικά προβλήματα φαίνεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και ποια είναι τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα.

Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Η τραγωδία κατέληξε στη σφοδρή σύγκρουση ενός τρένου AVE της Renfe με ένα ακινητοποιημένο τρένο της Iryo. Τι είχε προηγηθεί;

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Μεταφορών Óscar Puente έκανε λόγο για μια «ανεξήγητη» εντολή από το κέντρο ελέγχου της Adif να συνεχιστεί η κυκλοφορία κανονικά. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής δείχνουν ότι ενδέχεται να υπήρξαν τουλάχιστον τρεις αστοχίες.

1. Αστοχία του συστήματος LZB

Το πρώτο γνωστό πρόβλημα ήταν η απώλεια της μετάδοσης του συστήματος LZB, γεγονός που επιβεβαίωσε ο υπουργός Óscar Puente σε συνέντευξη Τύπου.

Το LZB είναι ένα σύστημα ασφαλείας που ρυθμίζει την κυκλοφορία των τρένων, χωρίζοντας τη γραμμή σε τμήματα. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, τέτοιες αστοχίες μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συχνές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η διακοπή του συστήματος στο συγκεκριμένο τμήμα, λόγω προβλήματος πληροφορικής, δημιούργησε μια μη κανονική κατάσταση. Η κυκλοφορία εξαρτιόταν πλέον από τη ρύθμιση των τρένων μέσω του κέντρου ελέγχου της Adif.

Η κατάσταση αυτή θα έπρεπε να είναι προσωρινή, μέχρι κάθε τρένο να συνεχίσει την πορεία του και να φτάσει στο επόμενο πλευρικό φωτόσημα, όπου θα μπορούσε να κινηθεί σύμφωνα με το συμβατικό σύστημα σηματοδότησης BSL.

Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η βλάβη του LZB

Όταν το LZB σταματά να λειτουργεί: Τα τρένα ακινητοποιούνται αυτόματα.

Τα τρένα ακινητοποιούνται αυτόματα. Κίνηση με ορατότητα: Εάν απαιτείται να περάσει ένα τρένο από κόκκινο σήμα ενώ υπάρχει τρένο μπροστά του, το κέντρο ελέγχου μπορεί να επιτρέψει την κίνηση μόνο με ιδιαίτερη προσοχή και με ταχύτητα που επιτρέπει στον μηχανοδηγό να σταματήσει αμέσως αν εμφανιστεί εμπόδιο .

Εάν απαιτείται να περάσει ένα τρένο από κόκκινο σήμα ενώ υπάρχει τρένο μπροστά του, το κέντρο ελέγχου μπορεί να επιτρέψει την κίνηση μόνο με ιδιαίτερη προσοχή και με ταχύτητα που επιτρέπει στον μηχανοδηγό . Επιστροφή στην κανονική σηματοδότηση: Όταν το τρένο φτάσει στο επόμενο πλευρικό σήμα, ακολουθεί τις ενδείξεις της σηματοδότησης BSL, με την προστασία του συστήματος ASFA.

Η πτώση του LZB οδήγησε στην αυτόματη ακινητοποίηση αρκετών τρένων στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανάλυση της El Pais, βασισμένη σε δεδομένα θέσης των τρένων, το AVE που ενεπλάκη στο δυστύχημα σταμάτησε περίπου στις 08:30, την ώρα κατά την οποία φέρεται να έπεσε το σύστημα LZB.

Λίγο αργότερα, το κέντρο ελέγχου της Adif επικοινώνησε με τα τρένα για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

2. Λανθασμένες εντολές από το κέντρο ελέγχου

Στις 08:36 φέρεται να σημειώθηκε το δεύτερο λάθος.

Το AVE έλαβε εντολή από το κέντρο ελέγχου της Adif να συνεχίσει με «κανονική πορεία». Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό κυκλοφορίας, το τρένο δεν έπρεπε να κινηθεί ξανά με αυτή την ταχύτητα.

Η επανεκκίνηση θα έπρεπε να γίνει με «πορεία με ορατότητα». Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανοδηγός πρέπει να κινείται αρκετά αργά, ώστε να μπορεί να εντοπίσει ένα εμπόδιο και να σταματήσει εγκαίρως.

Αυτό, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συνέβη.

Τα δεδομένα της Renfe που ανέλυσε η εφημερίδα δείχνουν ότι το AVE άρχισε να κινείται και επιτάχυνε για αρκετά λεπτά, ξεπερνώντας τα 200 χλμ./ώρα.

Διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα και σταμάτησε απότομα στις 08:53, αφού συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο τρένο της Iryo.

3. Η Iryo δεν ξεκίνησε και το AVE δεν φρέναρε

Σε αυτό το σημείο προκύπτουν περισσότερα ερωτήματα.

Στις 08:41, το τρένο της Iryo έλαβε επίσης εντολή από το κέντρο ελέγχου να συνεχίσει κανονικά.

Προκαλεί εντύπωση η σειρά των εντολών: το AVE, που ακολουθούσε πίσω από την Iryo, έλαβε την εντολή πέντε λεπτά νωρίτερα από το τρένο που βρισκόταν μπροστά του.

Στη συνέχεια προέκυψε ένα ακόμη πρόβλημα: η Iryo δεν κατάφερε να ξεκινήσει.

Στις 08:48, ο μηχανοδηγός της ενημέρωσε το κέντρο ελέγχου ότι το τρένο δεν του επέτρεπε να «επανεκκινήσει το σύστημα LZB» και ότι παρέμενε ακινητοποιημένο.

Απέμεναν μόλις πέντε λεπτά μέχρι το AVE να φτάσει από πίσω και να συγκρουστεί μαζί του.

Εδώ προκύπτει το κρίσιμο ερώτημα:

Γιατί δεν σταμάτησε το AVE;

Μέχρι τη στιγμή που συντάχθηκε το δημοσίευμα, δεν είχε γίνει γνωστό αν το κέντρο ελέγχου προειδοποίησε τον μηχανοδηγό του AVE ότι κινείτο με μεγάλη ταχύτητα προς ένα τρένο που αδυνατούσε να ξεκινήσει.

Αρκούσαν τα συστήματα ασφαλείας;

Το δυστύχημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το τμήμα της γραμμής ανάμεσα στο σημείο όπου διακόπηκε το LZB και στο επόμενο πλευρικό φωτόσημα.

Σε αυτό το διάστημα, η ασφάλεια κάθε τρένου φαίνεται να εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις εντολές του κέντρου ελέγχου.

Όλα δείχνουν ότι κανένα από τα δύο τρένα δεν είχε φτάσει στο επόμενο φωτόσημα:

Η Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένη πριν φτάσει σε αυτό.

πριν φτάσει σε αυτό. Το AVE συνέχισε πίσω της , μέσα στο ίδιο τμήμα της γραμμής.

, μέσα στο ίδιο τμήμα της γραμμής. Ανάμεσα στα δύο τρένα δεν υπήρχε ενδιάμεσο φωτόσημα που θα μπορούσε να δώσει εντολή στο AVE να σταματήσει.

Το βασικό ζήτημα, επομένως, δεν περιορίζεται στο ποιος έκανε το λάθος.

Για αρκετά λεπτά, το κέντρο ελέγχου φαίνεται να αποτέλεσε ένα μοναδικό σημείο αστοχίας: δεν λειτούργησε κάποιος άλλος μηχανισμός ή πρωτόκολλο για να αποτρέψει τις συνέπειες μιας λανθασμένης εντολής.

Τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα

Γιατί απέτυχε το σύστημα LZB;

Γιατί δόθηκε εντολή στο AVE να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα;

Γιατί η Iryo δεν μπορούσε να κινηθεί;

Γνώριζε το κέντρο ελέγχου πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση;

Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας;

Και, εάν τηρήθηκαν, ήταν τα πρωτόκολλα αυτά επαρκή για να αποτρέψουν μια τέτοια τραγωδία;

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