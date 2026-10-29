«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκαν τρεις από τους πρώτους επτά κατηγορούμενους –  «Φορολογικής φύσης τα αδικήματα, θα πληρωθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ» λέει ο Γιαννακόπουλος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προφυλακίστηκαν τρεις από τους επτά κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής για την υπόθεση του «Χωριάτικου».

Η διαδικασία εξελίσσεται σε μαραθώνιο, καθώς 30 εκ των 59 κατηγορούμενων απολογούνται σήμερα.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων κρίθηκε αναγκαίο να συνδράμουν το έργο της ανακρίτριας, στο στάδιο των απολογιών, άλλοι δύο επίκουροι ανακριτές, προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η διαδικασία.

Τρεις από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι, μετά την απολογία τους, ενώ άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ κάποιοι εξ’ αυτών είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή εγγυοδοσίας.

Το απόγευμα απολογείται ο Γιαννακόπουλος

Ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας των φούρνων, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να περάσει το απόγευμα την πόρτα του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να απολογηθεί για σωρεία κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην εκατοντάδων σελίδων δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελο Γιαννακόπουλο, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες θα απολογηθεί μέσω υπομνήματος, με αποδοχή μόνο εκείνων των κατηγοριών που αφορούν φορολογικά αδικήματα ενώ θα αρνηθεί τον μεγαλύτερο όγκο των αδικημάτων που τον βαρύνουν και αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Με ισχυρισμό ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά διαφορές φορολογικής φύσης, ο κατηγορούμενος σκοπεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, να δηλώσει στον δικαστικό λειτουργό την πρόθεση του να πληρώσει τα ποσά που θα του καταλογίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. «Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρωθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ σε φόρους και εισφορές που αναλογούν» φαίνεται ότι θα πει απολογούμενος ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας ”Χωριάτικο”, ο οποίος θα δηλώσει ότι «το Δημόσιο δεν θα υποστεί καμιά ζημιά».

Αύριο έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπολοίπων 29 κατηγορουμένων.

Διαβάστε επίσης:

Η Hellenic Train σέρνει στα δικαστήρια τα σωματεία των Σιδηροδρομικών για την απεργία της Παρασκευής

Θεσσαλονίκη: Παρέλαβε δέμα από τις ΗΠΑ με πάνω από δύο κιλά κάνναβης – Χειροπέδες σε 38χρονο (photo)

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος οδηγός των ΚΤΕΛ πέθανε την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο