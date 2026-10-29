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29.10.2026 17:27

Πάνω  από 400 χιλιοστά νερού επεσαν στη Σέττα Ευβοίας τις τελευταίες πέντε ημέρες: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» 

29.10.2026 17:27
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Πολύ μεγάλα ύψη υετού απέδωσαν κατά τόπους οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στη χώρα από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 έως σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στις 11:40.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, oι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη υετού ήταν η Εύβοια, η Μαγνησία και η Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Σέττας Ευβοίας και ήταν ίσο με 408 χιλιοστά, ποσό που όπως επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είναι σχεδόν τετραπλάσιο από την μέση τιμή για τον μήνα Οκτώβριο (113 χιλιοστά). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο μηνιαίο ύψος υετού υπολογίστηκε από τα δεδομένα βροχόπτωσης του σταθμού από την αρχή λειτουργίας του (2012).

Ακολουθεί χάρτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr με την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη.

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