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29.10.2026 18:17

Διήμερο (27-28/10)  με απρόσμενες ανακατατάξεις στην τηλεθέαση – Alpha και ΣΚΑΪ εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση

29.10.2026 18:17
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Κλασικά πρώτος σε τηλεθέαση την Τρίτη (27/10) ήταν ο Alpha κυρίως λόγω της σειράς «Το σόι σου», ενώ λόγω μπαλίτσας την Τετάρτη (28/10) επικράτησε ο ΣΚΑΪ.

Στα αξιοπρόσεκτα του διήμερου ήταν καταρχήν  η επίδοση του Mega που μοιάζει να έχει «κολλήσει» σε επιδόσεις κάτω του 12% από την αρχή της εβδομάδας. Το άλλο που καταγράφηκε από τη δυναμομέτρηση της Nielsen ήταν η τηλεθέαση… του ονείρου που παρουσίας χθες η ΕΡΤ3. Το 5,8% με το οποίο η ΕΡΤ3 προσπέρασε το OPEN οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απευθείας μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 19:43
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