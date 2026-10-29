«Σόι σου» και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο ρετιρέ τηλεθέασης το διήμερο (27-28/10)

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Σταθερότητα στην κατάταξη των τηλεοπτικών γούστων καταγράφηκε από τη Nielsen την Τρίτη αρχικά στις πρώτες θέσεις του τηλεβαρόμετρου. Στις επόμενες δύο θέσεις απλώς σημειώθηκε αντιμετάθεση τηλεπαιχνιδιών από την Τρίτη στη Δευτέρα.

Μα ούτε και στην έβδομη θέση του Top 10 της Τρίτης υπήρξε διαφοροποίηση. Στην δημοφιλέστερη 10αδα της ημέρας προστέθηκε το επεισόδιο της σειράς «Οι κόρες της Αρετής».

Την Τετάρτη δεύτερος ισχυρός πόλος έλξης τηλεθεατών ήταν η παρέλασε από τη Θεσσαλονίκη που μετέδωσε η ΕΡΤ3 και τρίτο σε δημοφιλία ήταν το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» που αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό λόγω της ποδοσφαρικής μετάδοσης που υπήρχε απέναντί του από τον ΣΚΑΪ.

Στα αξιοσημείωτα της Τετάρτης η εμφάνιση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης κυρίως λόγω της καλής πάσας τηλεθέασης που «πήρε» από την μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ- Άρης που είχε προηγηθεί στο πρόγραμμα του σταθμού.

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