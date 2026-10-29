Νεκροί και τραυματίες από τη συντριβή ιταλικού ελικοπτέρου της Eufor στο Μπρτσο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πολλά μέλη της ευρωπαϊκής δύναμης στη Βοσνία (Eufor) σκοτώθηκαν και άλλοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν συνετρίβη ένα ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο, ανακοίνωσε η διοίκηση αυτής της δύναμης που εδρεύει στο Σαράγεβο.

Ο νέος απολογισμός της πτώσης του ιταλικού ελικοπτέρου CH 47 στη Βοσνία είναι τέσσερις νεκροί και δώδεκα τραυματίες, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1 — GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026

«Η Eufor μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο (βορειοανατολική Βοσνία). Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση αυτής της ευρωπαϊκής δύναμης.

Στην ανακοίνωσή της, η Eufor δεν διευκρινίζει την εθνικότητα των θυμάτων, όμως καλεί τους πολίτες της Βοσνίας «να μην κάνουν εικασίες για την ταυτότητα των μελών» της δύναμης που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Η Eufor διεξάγει πλήρη και εις βάθος έρευνα για το δυστύχημα και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν θα επαληθευτούν και στον κατάλληλο χρόνο», πρόσθεσε.

Στην πρώτη ανακοίνωσή της η Eufor ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» και ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έγραψε σε ανάρτησή της στο “Χ” ότι η τραγική αυτή είδηση “προκαλεί μεγάλο πόνο” . “Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων, των οικογενειών τους και όλων όσοι συμμετέχουν στην αποστολή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και ζουν ώρες αγωνίας”, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano. October 29, 2026

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του κατεστραμμένου ελικοπτέρου, το οποίο έπεσε σε μια επίπεδη, χορταριασμένη έκταση, κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, που απέχει 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.

Η Eufor έχει αναπτυχθεί στη Βοσνία με αρμοδιότητα τη διαφύλαξη της ειρήνης. Η αποστολή αριθμεί πολλές χιλιάδες στρατιωτικούς σε αυτή τη χώρα των Βαλκανίων.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση για τις βλάβες είχε γίνει 23 ημέρες πριν τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός, στους 74 νεκροί

Αδειάζουν τον Μπολσονάρου ακόμη και οι σύμμαχοί του – Όλα τα κόμματα αναγνωρίζουν τον Λούλα ως τον νόμιμα εκλεγμένο ηγέτη

Κατέρρευσε μία από τις νεραϊδοκαμινάδες του Μουσείου Γκιόρεμε στην Καππαδοκία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί (Videos)