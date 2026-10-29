Εκλογές στο Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση – 53 έδρες για το μπλοκ Νετανιάχου, 48 για την αντιπολίτευση – Κλειδί τα αραβικά κόμματα

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Την κατανομή των εδρών στη νέα Κνεσέτ αποτυπώνουν τα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης του συνόλου των ψήφων. Το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ αυτό της αντιπολίτευσης καταλαμβάνει 48.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών αποκτούν τα αραβικά κόμματα, τα οποία εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ. Χωρίς τη δική τους στήριξη, κανένα από τα δύο βασικά μπλοκ δεν φτάνει το όριο των 61 εδρών που απαιτείται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση, το Λικούντ του Νετανιάχου αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 27 έδρες. Ακολουθεί το Γιασάρ (Yashar) του Γκάντι Άιζενκοτ με 21 έδρες και το Μπ’Γιαχάντ (B’Yachad) με 12.

Η Κοινή Λίστα καταλαμβάνει 11 έδρες, ενώ οι Δημοκράτες και το Ραάμ (Ra’am) εξασφαλίζουν από 8. Από 7 έδρες συγκεντρώνουν το Ισραέλ Μπεϊτένου (Yisrael Beiteinu), η Εβραϊκή Δύναμη (Otzma Yehudit) και ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism).

Την κατανομή συμπληρώνουν το Σας (Shas) και ο συνασπισμός Θρησκευτικός Σιωνισμός – Ζεχούτ (Religious Zionism–Zehut), με 6 έδρες για το καθένα.

Η εκλογική αποδυνάμωση του Νετανιάχου

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εκλογικό αποτέλεσμα που απειλεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του, ενώ οι καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης προκαλούν νέες αντιπαραθέσεις στο Ισραήλ. Την ώρα που η αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων φαίνεται να ενισχύει τους πολιτικούς αντιπάλους του, οι ισχυρισμοί περί εξωτερικής χρηματοδότησης και επιρροής στην εκλογική διαδικασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό.

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Σιν Μπετ, ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ξένη εμπλοκή στις εκλογές, έπειτα από ενημέρωση του επικεφαλής της, Ντέιβιντ Ζίνι, προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών Μέσων Ενημέρωσης, οι υποψίες αφορούν ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το Κατάρ, ενώ ορισμένες αναφορές εμπλέκουν και την Τουρκία, με επίκεντρο ομάδες που φέρονται να ενθάρρυναν τη συμμετοχή των Αράβων πολιτών στην ψηφοφορία.

Η έρευνα, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλείται το δίκτυο Kan, είχε αρχίσει πριν από την εκλογική αναμέτρηση και βασίζεται, όπως υποστηρίζεται, σε πληροφορίες που αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης δεν έχουν αποδειχθεί, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη τη διάκριση ανάμεσα στη διερεύνηση πιθανών παρατυπιών και στην πολιτική εκμετάλλευσή τους.

Καταγγελίες χωρίς αποδείξεις και το πολιτικό παιχνίδι του Νετανιάχου

Το Κατάρ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμους και επικίνδυνους ισχυρισμούς. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ Ανσάρι, δήλωσε: «Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ έχει παρέμβει στις ισραηλινές εκλογές ή έχει χρηματοδοτήσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επήρεια του αποτελέσματός τους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον της χώρας του είναι «γελοίες και επικίνδυνες σε ισότιμο βαθμό».

Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, και η πολιτική αξιοποίηση των καταγγελιών προκαλούν σοβαρά ερωτήματα. Ο Νετανιάχου, αντιμέτωπος με την προοπτική απώλειας της εξουσίας, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική θέση, καθώς τα εκλογικά δεδομένα δεν του εξασφαλίζουν σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναφορές περί ξένης παρέμβασης απειλούν να μετατοπίσουν τη δημόσια συζήτηση από την εκλογική αποδυνάμωση του πρωθυπουργού προς την υποτιθέμενη απειλή εξωτερικής επιρροής.

Την ίδια στιγμή, πηγή της ισραηλινής αστυνομίας απέρριψε τις καταγγελίες του Λικούντ ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν» τις εκλογές, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της πολιτικής ρητορικής που ακολούθησε την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς βεβαίως να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας της Σιν Μπετ.

Ο Σάμι Αμπού Σεχαντέ, επικεφαλής του αραβικού αριστερού κόμματος Μπαλάντ, κατηγόρησε ευθέως τον Νετανιάχου και τους συμμάχους του ότι επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα αφήγημα αμφισβήτησης της λαϊκής ετυμηγορίας. Όπως υποστήριξε, οι καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως πολιτικό εργαλείο από μια πλευρά που δυσκολεύεται να αποδεχθεί τις συνέπειες της κάλπης.

«Ο Νετανιάχου και οι εταίροι του είναι επικίνδυνοι άνθρωποι, οι οποίοι κατασκευάζουν ένα αφήγημα για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να αποδεχθούν τα αποτελέσματα μιας από τις πιο καθοριστικές εκλογικές αναμετρήσεις που έχει ζήσει αυτή η χώρα εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Αμπού Σεχαντέ.

Ο ίδιος προειδοποίησε για τον κίνδυνο να μετατραπούν οι ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες σε πρόσχημα για την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας ότι η ήττα στις εκλογές δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επιθέσεις εναντίον μιας ολόκληρης κοινότητας. «Σε κάθε λειτουργούσα δημοκρατία, όσοι χάνουν σε μια εκλογική αναμέτρηση αναλαμβάνουν την ευθύνη και πηγαίνουν σπίτι τους. Στο Ισραήλ, η ηττημένη πλευρά κατασκευάζει μια ρατσιστική συκοφαντία και καλεί τις υπηρεσίες ασφαλείας να χρησιμοποιήσουν βία για να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα», ανέφερε, καταλήγοντας με την αιχμηρή προτροπή: «Χάσατε. Πηγαίνετε σπίτι σας».

Η ιστορική επίδοση των Αράβων και η σκληρή αντίδραση της ακροδεξιάς

Η πολιτική ένταση ενισχύεται από την κατανομή των εδρών, με τον συνασπισμό του Νετανιάχου να περιορίζεται στις 53 έδρες, έναντι 48 για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ενός αριθμού-ρεκόρ 19 εδρών για τα αραβικά κόμματα. Η αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων φαίνεται να διαμορφώνει νέους συσχετισμούς, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αντί η αντιπαράθεση να αποκλιμακώνεται, η πολιτική ρητορική απέναντι στην αραβική εκπροσώπηση γίνεται ολοένα πιο επιθετική. Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, από τις πλέον ακραίες φωνές της ισραηλινής πολιτικής σκηνής, ζήτησε τη σύλληψη των επικεφαλής των αραβικών κομμάτων, επικαλούμενος τις καταγγελίες περί εξωτερικής υποστήριξης.

Η παρέμβασή του εντείνει τις ανησυχίες για την πολιτική στοχοποίηση της αραβικής κοινότητας, σε μια στιγμή που η εκλογική της συμμετοχή αποκτά καθοριστική σημασία. Η προσπάθεια να συνδεθεί μια ιστορική εκλογική επίδοση με υποψίες ξένης παρέμβασης, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες, κινδυνεύει να ενισχύσει την πόλωση και να πλήξει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα επιβεβαιωθούν οι υποψίες που εξετάζει η Σιν Μπετ, αλλά και αν η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια, χωρίς να μετατραπεί σε εργαλείο κομματικής αντιπαράθεσης. Για τον Νετανιάχου, η εκλογική αποδυνάμωση δημιουργεί ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, από το οποίο δεν μπορεί να εξέλθει απλώς μεταφέροντας τη συζήτηση σε καταγγελίες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η λαϊκή ετυμηγορία δεν μπορεί να αμφισβητείται με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς, ούτε η πολιτική συμμετοχή μιας μειονότητας να παρουσιάζεται ως απειλή επειδή μεταβάλλει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Σε μια δημοκρατία, η ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών είναι να σέβονται το αποτέλεσμα της κάλπης και να λογοδοτούν στους πολίτες — όχι να μετατρέπουν την εκλογική ήττα σε αφορμή για περαιτέρω διχασμό.

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