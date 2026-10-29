Ο «θαυμαστής των ναζί» και η «καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» – Νέα αψιμαχία Κωνσταντοπούλου με Γεωργιάδη 

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Σε νέα αψιμαχία επιδόθηκαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κολλητή του Κασιδιάρη, απαντώντας στην κριτική της ότι η αστυνομία προστάτευσε τη συγκέντρωση του στη Θεσσαλονίκη,«Εσύ είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη», είπε ο κ. Γεωργιάδης στην κα Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για κοινή τους στάση απέναντί του, με στόχο να αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνούσε τη λίστα Λαγκάρντ, λόγω αναφοράς του ονόματος της συζύγου του.

«Η κυρία αυτή, που έδινε μάχη μη τυχόν και βρεθούν εκτός Βουλής ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και οι άλλοι, μας κάνει μαθήματα περί ναζισμού και περί Κασιδιάρη, [. . .] Είσαι η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη, και τώρα ανησυχείς μην κατέβει, γιατί αυτό που δεν κατάφερε να σου κάνει η Καρυστιανού «θα στο κάνει ο φίλος σου, διότι οι μισοί που σε ψηφίζουν θα ψηφίζουν Κασιδιάρη, γιατί τους ίδιους ψηφοφόρους έχετε..» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, επίσης, ότι νωρίτερα η κα Κωνσταντοπούλου τον έβριζε επί 19 λεπτά, ότι είναι ένα «”ασήμαντο ανθρωπάκι με απύλωτο στόμα” »και ότι τη σιχαίνεται, ενώ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον αποκάλεσε «γκαμπελίσκο, “θαυμαστή των ναζί“, που “χυδαιολογεί” και ψυχιατρικοποιεί τους αντιπάλους του».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί ζητήματα ψυχικής υγείας ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης, με στόχο να θίξει τους πολιτικούς του αντιπάλους. «Είπατε για τους ανθρώπους που χρήζουν ψυχολογικής ή ψυχιατρικής στήριξης, νομίζοντας ότι έτσι πλήττετε εμένα. Θα έπρεπε να έχετε καθαιρεθεί από τη θέση αυτή, διότι είναι ανεπίτρεπτο ο υπουργός Υγείας να κάνει πλάκα ή να εκτοξεύει πολιτικά υπονοούμενα ψυχιατρικού ή ψυχολογικού περιεχομένου», υποστήριξε.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί», καλώντας τον να αναλογιστεί τις συνέπειες των τοποθετήσεών του, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν την περιουσιακή κατάσταση του υπουργού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη μεζονέτα του, σε υποθέσεις που σχετίζονται με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, καθώς και σε αναφορές για ράβδους χρυσού, τις οποίες συνέδεσε με λογαριασμό του πρώην συζύγου της Ευγενίας Μανωλίδου, στο πλαίσιο της λίστας Λαγκάρντ. «Πείτε μας και για τη μεζονέτα, πείτε μας και για την ασυλία, πείτε μας και για τα πόθεν έσχες που τα μεταθέτετε. Πείτε μας και για τις ράβδους χρυσού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κωνσταντοπούλου συνέδεσε τις αιχμές της με τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ζητώντας απαντήσεις από τον υπουργό για τα ζητήματα που έθεσε.

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