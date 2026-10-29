Γλυφάδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 29/10, στη Γλυφάδα, όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα, στη Β΄ Παραλία της περιοχής.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το όχημα κατέληξε στο νερό κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν χωρίς βοήθεια και να βγουν στη στεριά. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

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