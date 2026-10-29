Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Επτά υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του γενικού διευθυντή

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Πέμπτη, 29/10, ότι οι χώρες-μέλη του πρότειναν επτά υποψηφίους για τη θέση του γενικού διευθυντή, που θα πάρει τα ηνία από τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Οι επτά υποψήφιοι είναι οι Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, Χάναν Μπάλκι, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, Μαρία Π. Νέιρα, Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, Λι Σονγκ και Γκεβόργκ Ταμαμιάν.

Στην 80η γενική συνέλευση του Οργανισμού, τον προσεχή Μάιο, θα επιλεγεί ο νέος γενικός διευθυντής, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 16 Αυγούστου 2027.

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