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29.10.2026 21:34

Η στιγμή της επίθεσης drone σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

29.10.2026 21:34
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Τη στιγμή της επίθεσης με θαλάσσιο drone σε ελληνόκτητο πλοίο -το οποίο τελικά βυθίστηκε- στη Μαύρη Θάλασσα, κατέγραψε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, ενώ και τα 18 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Στο οπτικό υλικό, ένα drone φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο και, αφού παίρνει ελαφρά κλίση, προσκρούει πάνω του. Στη συνέχεια, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το Conthsip Jet, που έπλεε υπό λιβεριανή σημαία.

Όπως ανακοίνωσε η Contships Management, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση τριών ναυτικών drones, ενώ έπλεε στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βουλγαρίας, εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας. Είχε αποπλεύσει από τη Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 14 Φιλιππινέζους και τέσσερις Ουκρανούς, οι οποίοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας. Τις ζημιές στο πλοίο κατέγραψε γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας.

Την επίθεση καταδίκασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 22:58
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