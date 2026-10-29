Η στιγμή της επίθεσης drone σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

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Τη στιγμή της επίθεσης με θαλάσσιο drone σε ελληνόκτητο πλοίο -το οποίο τελικά βυθίστηκε- στη Μαύρη Θάλασσα, κατέγραψε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, ενώ και τα 18 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Στο οπτικό υλικό, ένα drone φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο και, αφού παίρνει ελαφρά κλίση, προσκρούει πάνω του. Στη συνέχεια, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από το σημείο της επίθεσης.

🇧🇬 Container ship sinks off Bulgaria after naval drone attack



As previously reported by Bulgaria’s Defense Ministry, the Liberia-flagged Contship Jet was sailing from Haifa, Israel, to the Romanian port of Constanța and was hit three times.



The damage was recorded by a French… pic.twitter.com/PbrGIpwaOG — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το Conthsip Jet, που έπλεε υπό λιβεριανή σημαία.

Όπως ανακοίνωσε η Contships Management, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση τριών ναυτικών drones, ενώ έπλεε στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βουλγαρίας, εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας. Είχε αποπλεύσει από τη Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 14 Φιλιππινέζους και τέσσερις Ουκρανούς, οι οποίοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας. Τις ζημιές στο πλοίο κατέγραψε γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας.

Την επίθεση καταδίκασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

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