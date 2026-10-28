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28.10.2026 17:20

Reuters: Επίθεση με θαλάσσια drones σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα

28.10.2026 17:20
tanker drone
Φωτογραφία αρχείου

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Επίθεση από τρία θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το Reuters. Το πλοίο, που έφερε σημαία Λιβερίας, εκκενώθηκε, ενώ και τα 18 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, βάσει των πρώτων πληροφοριών.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 14 άτομα από τις Φιλιππίνες και τέσσερα από την Ουκρανία. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το φορτίο που μετέφερε το πλοίο.

Ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο περιφερειακής συνάντησης για ζητήματα ασφάλειας: «Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε… από τρία ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 21 μίλια νοτιοανατολικά της Σάμπλα».

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

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