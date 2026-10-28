Reuters: Επίθεση με θαλάσσια drones σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Απομακρύνθηκε με ασφάλεια το πλήρωμα

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Επίθεση από τρία θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το Reuters. Το πλοίο, που έφερε σημαία Λιβερίας, εκκενώθηκε, ενώ και τα 18 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, βάσει των πρώτων πληροφοριών.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 14 άτομα από τις Φιλιππίνες και τέσσερα από την Ουκρανία. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το φορτίο που μετέφερε το πλοίο.

Ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο περιφερειακής συνάντησης για ζητήματα ασφάλειας: «Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε… από τρία ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 21 μίλια νοτιοανατολικά της Σάμπλα».

🚨🇧🇬 CONFIRMED: ANOTHER MERCHANT SHIP HIT BY THREE NAVAL DRONES IN THE BLACK SEA



Bulgarian Defence Minister Dimitar Stoyanov has confirmed that a commercial vessel was struck by three drones approximately 21 nautical miles off Shabla.



The vessel has been identified as the… pic.twitter.com/LVmUJDfDDi — Coffe Report (@CoffeReport) October 28, 2026

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

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