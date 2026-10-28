Ουκρανικό: Χωρίς τους Ευρωπαίους η επόμενη τριμερής – Στο Άμπου Ντάμπι οι συνομιλίες

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Εκτός της επόμενης τριμερούς συνάντησης για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος αναμένεται να μείνουν οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Όπως διευκρίνισε ο Ουσάκοφ, η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.
Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των επαφών, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι η επόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Άμπου Ντάμπι.
Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
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