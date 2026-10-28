Ισπανία: Τουλάχιστον 64 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία, δεκάδες οι τραυματίες – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων (Photos/Video)

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Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 80, με περίπου 50 εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο συρμός της Iryo είχε ακινητοποιηθεί κοντά στο Τολέδο, έπειτα από εντολή της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών Arif, εξαιτίας προβλήματος στη σηματοδότηση. Στη συνέχεια, το τρένο της Renfe συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία, με συνέπεια να εκτροχιαστούν βαγόνια και από τους δύο συρμούς. Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Την εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες περιέγραψε ο δήμαρχος του Λος Γεμπένες, Χεσούς Πέρες Μαρτίν, πόλης κοντά στο σημείο της σύγκρουσης. Μιλώντας στο RTVE, χαρακτήρισε την κατάσταση «φρικτή», κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά τραυματισμών. «Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

‼️Accidente tren



🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.



✔️ También se desplazan a la zona en este… pic.twitter.com/5UxspxBARH — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Τον τρόμο που επικράτησε στα βαγόνια την ώρα της σύγκρουσης μεταφέρουν οι επιζώντες, μέσα από μαρτυρίες τους στα ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ο Μιγκέλ, ο οποίος ταξίδευε με συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια σε ένα από τα τρένα, μίλησε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE για τον ήχο της σύγκρουσης και την εικόνα που αντίκρισε αμέσως μετά.

«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK October 28, 2026

Στο ίδιο μέσο, η Πατρίσια, επιβάτιδα που ανέφερε ότι είναι έγκυος, περιέγραψε τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε από το παράθυρο του τρένου: «Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη βοήθεια που δέχθηκε από τους συνεπιβάτες της για να εγκαταλείψει τον συρμό: «Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».

Σκηνές χάους περιέγραψε και η 17χρονη Εντουάρντα, η οποία επέβαινε σε έναν από τους συρμούς. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, ανέφερε ότι είδε ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα τρένα και άκουγε τραυματίες να φωνάζουν.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό», ανέφερε. «Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

Η νεαρή επιβάτιδα εξήγησε ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης την εκτίναξε προς τα εμπρός. Αρχικά, πίστεψε ότι το τρένο είχε σταματήσει απότομα, ωστόσο αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν αντίκρισε τραυματίες και της ζητήθηκε να βγει από το βαγόνι.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo. Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας αμαξοστοιχίας.

Ο συρμός της Iryo μετέφερε 147 επιβάτες, ενώ στο άλλο τρένο επέβαιναν 397 άτομα. Οι δύο αμαξοστοιχίες εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.

Η εφημερίδα El País τοποθετεί χρονικά το δυστύχημα λίγο μετά τις 09:00 το πρωί, τοπική ώρα, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Δήλωσε «συγκλονισμένος» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη και τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν «στους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους».

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄, μεταφέροντας «τα συλλυπητήρια, τη στήριξη και την αγάπη» του Βασιλικού Οίκου σε αυτή τη «σκληρή και τόσο δύσκολη» στιγμή.

El rey Felipe VI traslada sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Toledo: "Lamentar esta desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil"… pic.twitter.com/uUZPfeEgEK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

Η νέα τραγωδία σημειώνεται εννέα μήνες μετά από άλλο δυστύχημα με τρένα υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Εκείνη η σύγκρουση είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο, κοντά στο Ανταμούζ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, όταν ένας συρμός εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε άλλη αμαξοστοιχία. Το περιστατικό είχε επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να συνδράμει

Τη διαθεσιμότητα της ΕΕ να στηρίξει τις ισπανικές Αρχές μετά το δυστύχημα μετέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές Αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. Η ίδια τόνισε ότι είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» για τα αίτια και τις συνθήκες της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

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