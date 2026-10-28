Πλημμυρικά φαινόμενα στον Πλατανιά Μαγνησίας – Μήνυμα από το 112 (videos)

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Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στον Πλατανιά Μαγνησίας, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή, προκαλώντας σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων.
Στις 14:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από τις πλημμύρες.
Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή βοήθειας, εφόσον χρειαστεί.
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