Πλημμυρικά φαινόμενα στον Πλατανιά Μαγνησίας – Μήνυμα από το 112 (videos)

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Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στον Πλατανιά Μαγνησίας, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή, προκαλώντας σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Στις 14:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από τις πλημμύρες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 28, 2026

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή βοήθειας, εφόσον χρειαστεί.

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