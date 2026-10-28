Άγιος Δημήτριος: Γκρίνια για τη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης – Τα πυρά στον δήμαρχο μέσα στην εκκλησία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αντιδράσεις προκάλεσε στον Άγιο Δημήτριο η απόφαση της δημοτικής αρχής να ματαιώσει τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με φόντο τις προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.
Η δυσαρέσκεια μεταφέρθηκε και στη διάρκεια της δοξολογίας για την εθνική επέτειο, όπου γονείς και κάτοικοι εξέφρασαν τα παράπονά τους στον δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη.
Η απόφαση είχε ληφθεί από την Τρίτη, με βασικό επιχείρημα την προστασία των μαθητών από την κακοκαιρία. Ωστόσο, η τελική εικόνα του καιρού, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του, αναζωπύρωσε την κριτική, με αρκετούς να θεωρούν ότι η παρέλαση θα μπορούσε τελικά να είχε πραγματοποιηθεί.
Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίξει συζήτηση για το κατά πόσο η απόφαση της δημοτικής αρχής ήταν αναγκαία ή αν θα μπορούσε να είχε υπάρξει διαφορετικός χειρισμός.
Διαβάστε επίσης:
Ο Άδωνις θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιος θα τον κάνει… προξενητή;
Ο άνθρωπος του Σαμαρά που θέλει να διαδεχθεί τον Λιόλιο στην ΕΟΚ
Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.