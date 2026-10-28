Άγιος Δημήτριος: Γκρίνια για τη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης – Τα πυρά στον δήμαρχο μέσα στην εκκλησία

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Αντιδράσεις προκάλεσε στον Άγιο Δημήτριο η απόφαση της δημοτικής αρχής να ματαιώσει τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με φόντο τις προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η δυσαρέσκεια μεταφέρθηκε και στη διάρκεια της δοξολογίας για την εθνική επέτειο, όπου γονείς και κάτοικοι εξέφρασαν τα παράπονά τους στον δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη.

Η απόφαση είχε ληφθεί από την Τρίτη, με βασικό επιχείρημα την προστασία των μαθητών από την κακοκαιρία. Ωστόσο, η τελική εικόνα του καιρού, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του, αναζωπύρωσε την κριτική, με αρκετούς να θεωρούν ότι η παρέλαση θα μπορούσε τελικά να είχε πραγματοποιηθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίξει συζήτηση για το κατά πόσο η απόφαση της δημοτικής αρχής ήταν αναγκαία ή αν θα μπορούσε να είχε υπάρξει διαφορετικός χειρισμός.

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