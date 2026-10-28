Ο Άδωνις θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιος θα τον κάνει… προξενητή;

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται από τους πλέον πρόθυμους στη ΝΔ να συζητήσουν το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: ο ίδιος έχει ανοίξει προσωπικό πόλεμο με τον Νίκο Ανδρουλάκη!

Η ιστορία με το ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, που μισθώνεται στο Δημόσιο, προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση, με εκατέρωθεν βαριές κατηγορίες και την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε μάλιστα τον υπουργό «λασπολόγο».

Επομένως, μπορεί ο Άδωνις να βλέπει θετικά έναν κυβερνητικό γάμο ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να αναλάβει και τον ρόλο του προξενητή.

Εκτός αν πιστεύει ότι στην πολιτική, όπως και στον έρωτα, τα μεγάλα πάθη ξεκινούν από τους μεγάλους καβγάδες!

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