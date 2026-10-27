Εκλογές Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου στα πρώτα exit polls

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Το Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε ψήφους στις εκλογές για την 26η Κνεσέτ, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό προκύπτει από το exit poll του Καναλιού 12, που δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του exit poll, το μπλοκ της αντιπολίτευσης, αποτελούμενο από εβραϊκά κόμματα, συγκεντρώνει συνολικά 52 έδρες, έναντι 50 εδρών για τα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, εξασφαλίζοντας 18 έδρες, ενώ τοποθετούνται επίσης απέναντι στον νυν πρωθυπουργό.

Με την απόλυτη πλειοψηφία στην 120μελή Κνεσέτ να απαιτεί 61 έδρες, οι εκτιμήσεις του exit poll δεν δίνουν σε κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα επαρκή δύναμη για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς πρόσθετες συμμαχίες. Υπό αυτά τα δεδομένα, η στάση των αραβικών κομμάτων και οι μετεκλογικές συνεργασίες αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την επόμενη ημέρα, με το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου να παραμένει ανοιχτό.

Κανάλι 13: Πρώτο το Λικούντ με 25 έδρες, αλλά προηγείται το μπλοκ Άιζενκοτ

Σε exit poll από το Κανάλι 13, το Λικούντ του Νετανιάχου συγκεντρώνει 25 έδρες, ο Άϊζενκότ ακολουθεί με 23, ο Μπένετ με 14, η Κοινή Λίστα με 10, το Ra’am με 7, το Shas, ο Μπεν Γκβίρ και ο Σμοτρίτς με 6 έκαστος. Οι Άραβες με 17 έδρες.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

🚨🚨🚨🚨 BREAKING: Exit polls in Israel. I24NEWS



Netanyahu Block: 55

Opposition Block: 49

Arab parties Block: 16 October 27, 2026

Ρεκόρ συμμετοχής

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, με το 74,3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων να προσέρχεται στις κάλπες έως τις 20:00. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά ήδη τη συνολική συμμετοχή στις εκλογές του 2022, η οποία είχε ανέλθει στο 70,6%.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για την υψηλότερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί έως τη συγκεκριμένη ώρα, από τότε που ξεκίνησε η ωριαία καταμέτρηση των ψηφοφόρων.

Συνολικά, μέχρι τις 20:00 είχαν ψηφίσει 5.449.277 Ισραηλινοί, περίπου 655.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το σύνολο όσων συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία του 2022.

Παράλληλα, περίπου 70.000 Ισραηλινοί φέρεται να επέστρεψαν από το εξωτερικό προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αριθμός πρωτοφανής για τη χώρα. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να ψηφίσουν για πρώτη φορά.

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