Ο Φλάβιο Μπολσονάρου επιχείρησε να διαφύγει στις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής – Έρευνα σε βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή

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Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, Βραζιλιάνος γερουσιαστής και ηττημένος των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η είδηση ​​έγινε γνωστή την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο συντηρητικός πολιτικός ισχυρίστηκε ότι οι βραζιλιάνικες αρχές τον είχαν διατάξει να παραδώσει τόσο το κανονικό όσο και το διπλωματικό του διαβατήριο και του είχαν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες γύρω από την προσπάθεια απόδρασης είναι ασαφείς.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πού βρίσκεται ο γερουσιαστής και το εύρος των δικαστικών περιορισμών που ισχυρίστηκε ότι του είχαν επιβληθεί. Η διαμάχη εμπλέκει επίσης τον αδελφό του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε προτείνει στον Φλάβιο να εγκαταλείψει τη Βραζιλία σε περίπτωση που έχανε τις προεδρικές εκλογές.

Flávio Bolsonaro habría entrado caminando a la Argentina, con documentos, entre las 21 y las 22. No se sabe dónde está. Eleonora Cole describe cómo habría sido el mecanismo https://t.co/X4QxJ4O1gy https://t.co/exyxamALH8 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) October 27, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το αργεντίνικο μέσο Infobae, ο Φλάβιο Μπολσονάρου φέρεται να διέσχισε τα σύνορα προς την Αργεντινή και σχεδίαζε να συνεχίσει το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με ιδιωτικό τζετ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο γερουσιαστής είχε φτάσει στο Πουέρτο Ιγκουασού, στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής, από όπου αναμενόταν να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Infobae afirma que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil a través de un paso fronterizo con Argentina, y que en Misiones tomó un avión privado con rumbo a EEUU. El derrotado ex candidato enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero y tenía prohibición de salir de su país. Si esto se confirma, es un escándalo de consecuencias enormes. October 27, 2026

Το δημοσίευμα αναγνώρισε το αεροσκάφος ως Gulfstream G400, με αριθμό κυκλοφορίας LV-JQW, που ανήκει στην αργεντίνικη εταιρεία Baires Fly S.A. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η εταιρεία φέρεται να είχε ζητήσει άδεια για μια πτήση που μετέφερε τέσσερις επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Η πιθανότητα να έχει φύγει από τη χώρα έχει επιστήσει την προσοχή στους ελέγχους μετανάστευσης και στην εφαρμογή δικαστικών εντολών σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης γύρω από την οικογένεια Μπολσονάρο.

«Η Εθνική Διεύθυνση Μετανάστευσης δεν κατέγραψε καμία είσοδο του Φλάβιο Μπολσονάρου στη Δημοκρατία της Αργεντινής» ανέφερε η προεδρία με μια λακωνική ανακοίνωση, εξηγώντας ότι την εξέδωσε ως απάντηση στις εικασίες του Τύπου.

Έρευνα για διαφθορά και ανάκληση του διαβατηρίου

Η διαμάχη ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν ο Φλάβιο δημοσίευσε ένα βίντεο που ισχυριζόταν ότι αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας τον είχαν σταματήσει και τον είχαν ενημερώσει για μια απόφαση που απαιτούσε να παραδώσει και τα δύο διαβατήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο του απαγόρευσε επίσης να φύγει από τη χώρα.

Ο γερουσιαστής απέδωσε την απόφαση στον δικαστή του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Alexandre de Moraes. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο περιορισμός συνδέεται με δικαστικές διαδικασίες που αφορούσαν οικονομικές παρατυπίες.

Ο Μπολσονάρου αμφισβήτησε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι ήταν μια προσπάθεια εκφοβισμού του. Στη δήλωσή του, είπε ότι θα παραδώσει τα έγγραφα και θα ακολουθήσει νομικές οδούς για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αρνήθηκε επίσης ότι σκέφτηκε να φύγει από τη Βραζιλία.

URGENTE: TN informa que tem um avião impedido de decolar em Puerto de Iguazú, na província de Misiones. O nome de Flávio Bolsonaro aparece na lista de passageiros! https://t.co/qn4cDA0IZe — Televisão Argentina (@tvargentina_) October 27, 2026

Ο γερουσιαστής, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο αρκετών ερευνών ενώπιον του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βραζιλίας. Μία από αυτές εξετάζει φερόμενους δεσμούς με τον δικηγόρο Willer Tomaz σε ένα σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορά πλατφόρμες αθλητικών στοιχημάτων και πιθανές παράνομες κινήσεις κεφαλαίων.

Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων αποδεικτικών στοιχείων, οικονομικές διασυνδέσεις και έναν εταιρικό λογαριασμό στον οποίο ο γερουσιαστής φέρεται να είχε καταχωρηθεί ως εξουσιοδοτημένος χρήστης. Μια άλλη έρευνα επιδιώκει να διαπιστώσει εάν διαπράχθηκαν εγκλήματα που αφορούν διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή συναλλάγματος σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ταινίας Dark Horse για τον πατέρα του. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εξετάζει τα κεφάλαια που διαπραγματεύτηκε με τον τραπεζίτη Daniel Vorcaro και πώς μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα.

Flávio Bolsonaro: I was ordered to surrender my passports. I am prohibited from leaving the country. https://t.co/pXjuwOelR3 — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Επιπλέον, ο Φλάβιο βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη δυσφήμιση του Προέδρου Λούλα, συνδέοντάς τον δημόσια με εγκληματική δραστηριότητα. Ο γερουσιαστής αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι έρευνες έχουν πολιτικά κίνητρα.

Δικαστής διατάζει έρευνα για πιθανή ξένη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Μπολσονάρο

Ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας διέταξε σήμερα διεξαγωγή έρευνας για πιθανή ξένη χρηματοδότηση της εκστρατείας του συντηρητικού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο έκανε λόγο επίσης για άλλες πιθανές μορφές ανάμιξης, όπως «χειραγώγηση» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τη Meta.

Η μητρική εταιρεία των Facebook, WhatsApp και Instagram κατηγορήθηκε από την ομάδα του Λούλα για ανάμιξη στις εκλογές για προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων υπέρ του υποψήφιου Μπολσονάρο.

Ο δικαστής ζήτησε η έρευνα να επικεντρωθεί στην «πιθανή προέλευση, ροή και προορισμό ξένων κεφαλαίων», σύμφωνα με δικαστική απόφαση που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπογράμμισε ότι είχε υποβληθεί αίτημα από πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προέδρου Λούλα, του Εργατικού Κόμματος.

Ζήτησε συγκεκριμένα από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία να διαπιστώσει αν το Rockbridge Network, μια αμερικανική συντηρητική ομάδα, «συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με στόχο την απόκτηση οικονομικής υποστήριξης για την προεδρική εκστρατεία του Φλάβιο Μπολσονάρου».

Ο δικαστής Ντίνο διέταξε επίσης εξέταση υποψιών για «σκόπιμες ασυμμετρίες και αλγοριθμική χειραγώγηση από εταιρείες του διαδικτύου με στόχο την εύνοια ή την πρόκληση βλάβης υποψηφιοτήτων στην εκλογική διαδικασία της Βραζιλίας».

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα είχε υποβάλει καταγγελία στο εκλογοδικείο κατά την περίοδο μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, καταγγέλλοντας φερόμενη ανάμιξη της Meta, την οποία κατηγόρησε ότι περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου του στις πλατφόρμες Instagram και WhatsApp.

Επανεκλεγείς με 52% των ψήφων την Κυριακή, ο αριστερός πρόεδρος σήκωσε το λάβαρο της εθνικής κυριαρχίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές.

Χθες Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, ενώ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας συνεχάρη τον Λούλα για την επανεκλογή του για μια μη συνεχόμενη τέταρτη θητεία.

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