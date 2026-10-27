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27.10.2026 17:24

Η πρώην Μις Ελβετία ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τη βίασε στο ξενοδοχείο Plaza το 1993

27.10.2026 17:24
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Η πρώην Μις Ελβετία Μπεατρίς Κέουλ ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη βίασε στο ξενοδοχείο Plaza στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 1993, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία εξετάζει τις φερόμενες σχέσεις του Τραμπ με την επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς την κατάθεση της Κέουλ για πρώτη φορά και ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ, ο Έπσταϊν και άλλοι χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα καλλιτεχνικής εκδήλωσης «Donald J. Trump American Dream Pageant», έναν διαγωνισμό για νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 22 ετών, ως «παγίδα» για ευάλωτες νεαρές γυναίκες και κορίτσια».

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα σε σχέση με τους ισχυρισμούς της Κέουλ. Σε δήλωσή της στο PEOPLE, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λόρεν Μπις αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με τους δεσμούς του προέδρου με τον Έπσταϊν.

«Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν είναι αληθινός», είπε η Μπις. «Αυτή η “αναφορά” δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απεγνωσμένη προσπάθεια τρελών Δημοκρατικών να αποσπάσουν την προσοχή των Αμερικανών από την αυξανόμενη ορμή των Ρεπουμπλικανών που καθοδηγείται από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος έδιωξε τον Τζέφρι Έπσταϊν από το κλαμπ του στο Μαρ α Λάγκο επειδή ήταν ανατριχιαστικός, και έχει απαλλαγεί πλήρως από οτιδήποτε σχετίζεται με τον Έπσταϊν».

Σύμφωνα με την αναφορά, η Κιλ ήταν 24 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο και επαγγελματίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όταν στρατολογήθηκε από την Τζιλ Χαρθ για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς του Νοεμβρίου 1993 στο Ατλάντικ Σίτι και τη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος Τύπου στο τότε ξενοδοχείο Plaza, ιδιοκτησίας Τραμπ, ο Τραμπ φέρεται να προσέγγισε την Κιλ και να της υποσχέθηκε να την βοηθήσει να αποκτήσει βίζα και να γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την αφήγηση της σε συνέντευξή της με το προσωπικό της επιτροπής που αναφέρεται στην αναφορά. Ο Έπσταϊν φέρεται να προσέγγισε την Κιλ λίγο αργότερα και έδωσε παρόμοιες υποσχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσκλησης να παραστεί σε ένα πάρτι στο Μαρ α Λάγκο.

Αργότερα την ίδια μέρα, ένας εκπρόσωπος του Τραμπ φέρεται να κάλεσε την Κέουλ στον επάνω όροφο να συναντηθεί μαζί του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κέουλ πίστευε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξέλιξη της καριέρας και της εκπαίδευσής της. Μόλις μπήκε σε μια σουίτα, ο Τραμπ φέρεται να την άρπαξε από πίσω και τη βίασε, σκίζοντας το φόρεμά της και προκαλώντας αιμορραγία και μώλωπες σε πολλά μέρη του σώματός της. Η Κέουλ περιέγραψε την φερόμενη επίθεση ως «βάναυση».

Μετά την φερόμενη επίθεση, ο Τραμπ επανέλαβε τις υποσχέσεις του να βοηθήσει την Κέουλ με βίζα και εισαγωγή στο NYU και την έκανε να υποσχεθεί ότι θα παραμείνει σιωπηλή, λέγοντάς της: «[Η] παράσταση πρέπει να συνεχιστεί», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η Κέουλ ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό ομορφιάς τρομοκρατημένη και επέστρεψε στην Ελβετία, αρνούμενη να συμμετάσχει σε έναν άλλο διαγωνισμό ομορφιάς που χρηματοδοτήθηκε από τον Τραμπ στη Χαβάη αρκετές εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Λίγους μήνες μετά την φερόμενη επίθεση, ο Τραμπ την κάλεσε στην Ελβετία και της πρόσφερε ξανά να τη βοηθήσει να αποκτήσει βίζα και εισαγωγή στο NYU, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Η έκθεση των Δημοκρατικών της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη Δικαιοσύνη αναφέρει και άλλες μαρτυρίες που, όπως υποστηρίζει, ενισχύουν τους ισχυρισμούς της, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής για σεξουαλική επίθεση που κατέθεσε η Χαρθ εναντίον του Τραμπ το 1997. Η έκθεση κάνει επίσης συγκρίσεις μεταξύ των φερόμενων υποσχέσεων που έδωσε ο Τραμπ στην Κέουλ και μαρτυριών γυναικών που είπαν στην επιτροπή ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε υποσχέσεις για εκπαίδευση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας για να στρατολογήσει και να ελέγξει τα θύματα.

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