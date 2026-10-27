«Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης του παλαιστινιακού λαού» – Διαδήλωση Παλαιστινίων ενώ το Ισραήλ βρίσκεται στις κάλπες

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Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν σήμερα χειροβομβίδα κρότου-λάμψης προκειμένου να διαλύσουν Παλαιστίνιους που συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους σε μια συνοικία της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Το συμβάν, που ακολουθεί τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών που πυροβολήθηκαν από Παλαιστίνιους ενόπλους σε σημείο ελέγχου την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκε καθώς οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου η θέση της χώρας στη Δυτική Όχθη αποτελεί σημαντικό πολιτικό θέμα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ξεκίνησε καταστολή στη Δυτική Όχθη ώστε να συμπέσει με την ψηφοφορία, ως έναν τρόπο να κινητοποιήσει τους δεξιούς υποστηρικτές του. Η κυβέρνηση λέει ότι η επιχείρηση είναι απάντηση στην επίθεση στους στρατιώτες της.

Μια ομάδα Παλαιστίνιων ανδρών, γυναικών και παιδιών συγκεντρώθηκαν για τη σημερινή διαδήλωση. Ένας ηλικιωμένος κρατούσε πανό που έγραφε: “Όχι στη συλλογική τιμωρία, όχι στα κλεισίματα και όχι στον εκτοπισμό“.

Ο στρατός δήλωσε ότι έριξε μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης για να τους διαλύσει έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την επιχείρησή του.

Χθες, Δευτέρα, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία έθεσε στο στόχαστρο συνοικίες κοντά στο σημείο ελέγχου όπου Παλαιστίνιοι ένοπλοι σκότωσαν τους δύο Ισραηλινούς στρατιώτες την Παρασκευή.

“Η συλλογική τιμωρία αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου”, ανέφερε σε μια δήλωση ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ. “Οι απειλές να αδειάσουν και να διαγράψουν ολόκληρες συνοικίες [από τον χάρτη] εγείρουν επίσης σοβαρές ανησυχίες για εθνοκάθαρση”.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε την Κυριακή ότι οι στρατιώτες θα συνεχίσουν τις κατεδαφίσεις στην περιοχή. Είπε πως οι στρατιώτες δεν εντόπισαν καθόλου όπλα στις έρευνες που έκαναν στα σπίτια.

Μετά την επίθεση της Παρασκευής στο σημείο ελέγχου, το Ισραήλ απέκλεισε τις εισόδους στις περισσότερες παλαιστινιακές πόλεις σε όλη της Δυτικής Όχθης, περιορίζοντας σοβαρά την ελεύθερη διακίνηση των Παλαιστινίων.

Η Νούρα Νάσαρ, μία κάτοικος που αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, η οπιοια συμμετείχε στη συγκέντρωση, είπε πως προσπάθησε πολύ για να λάβει θεραπευτική αγωγή λόγω των αποκλεισμών.

“Πού είναι η δημοκρατία σε όλο αυτό; Οι εκλογές τους είναι σήμερα, σαφώς, αλλά τι γίνεται με μας; Δεν είμαστε άνθρωποι; Θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να πάμε στον γιατρό”, είπε η Νάσαρ.

Ο Νετανιάχου και ο κύριος αντίπαλός του, ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντιτίθενται στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Κάτοικοι που εκδιώχθηκαν από τη συνοικία στη Χεβρώνα δήλωσαν πως οι σημερινές εκλογές στο Ισραήλ δεν θα αλλάξουν κατά πολύ την πραγματικότητα στο πεδίο στις περιοχές που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

“Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης και ποιος θα καταστρέψει τον παλαιστινιακό λαό. Είναι οι δικές τους εκλογές”, είπε η Σανά Σαλμάν Αμπού Σνέινεχ, μία άλλη κάτοικος που αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

Υπό την κυβέρνηση του Νετανιάχου οι εβραϊκοί οικισμοί, που θεωρούνται παράνομοι από οργανισμούς του ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες, εξαπλώθηκαν ραγδαία, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε επίσης εκτίναξη της βίας των εποίκων εις βάρος των Παλαιστινίων.

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