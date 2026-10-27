Αντίθετος ο Άιζενκοτ στην παράταση των εκλογών: «Ο Νετανιάχου ετοιμάζει το έδαφος για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα» – Σε επίπεδα-ρεκόρ η συμμετοχή 

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Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την αντίθεσή του στο αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού για παράταση της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αμφισβητηθεί αργότερα η νομιμότητα των εκλογών.

«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», δήλωσε το Γιασάρ.

Ο Νετανιάχου στοχοποίησε ξανά τα αραβικά κόμματα

Νωρίτερα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00. Νωρίτερα το πρωί ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία. Το κόμμα του Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας. Απέναντι στις κατηγορίες Νετανιάχου, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και απέναντι σε κατηγορίες άλλων κομμάτων για παρεμποδίσεις ψηφοφόρων τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».

Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής

Εντωμεταξύ, σε επίπεδα-ρεκόρ κινείται η συμμετοχή στις εκλογές του Ισραήλ, καθώς έως τις 18:00 είχε προσέλθει στις κάλπες το 66,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων εκλογών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973.

Στις προηγούμενες εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 57,7%.

Περισσότερη καταστολή στη Δυτική Όχθη

Χιλιάδες Παλαιστίνιους απομάκρυναν Ισραηλινοί στρατιώτες από τη Χεβρώνα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το συμβάν έρχεται μετά τον θάνατο δύο δύο Ισραηλινών στρατιωτών σε σημείο ελέγχου από τα πυρά Παλαιστινίων την περασμένη Παρασκευή (24/10).

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ξεκίνησε καταστολή στη Δυτική Όχθη ώστε να συμπέσει με την ψηφοφορία, ως έναν τρόπο να κινητοποιήσει τους δεξιούς υποστηρικτές του. Η κυβέρνηση λέει ότι η επιχείρηση είναι απάντηση στην επίθεση στους στρατιώτες της.

Μια ομάδα Παλαιστίνιων ανδρών, γυναικών και παιδιών συγκεντρώθηκαν για τη σημερινή διαδήλωση. Ένας ηλικιωμένος κρατούσε πανό που έγραφε: «Όχι στη συλλογική τιμωρία, όχι στα κλεισίματα και όχι στον εκτοπισμό».

Ο στρατός δήλωσε ότι έριξε μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης για να τους διαλύσει έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την επιχείρησή του. Χθες, Δευτέρα, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία έθεσε στο στόχαστρο συνοικίες κοντά στο σημείο ελέγχου όπου Παλαιστίνιοι ένοπλοι σκότωσαν τους δύο Ισραηλινούς στρατιώτες την Παρασκευή.

«Η συλλογική τιμωρία αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε σε μια δήλωση ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ. «Οι απειλές να αδειάσουν και να διαγράψουν ολόκληρες συνοικίες [από τον χάρτη] εγείρουν επίσης σοβαρές ανησυχίες για εθνοκάθαρση».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε την Κυριακή ότι οι στρατιώτες θα συνεχίσουν τις κατεδαφίσεις στην περιοχή. Είπε πως οι στρατιώτες δεν εντόπισαν καθόλου όπλα στις έρευνες που έκαναν στα σπίτια.

Μετά την επίθεση της Παρασκευής στο σημείο ελέγχου, το Ισραήλ απέκλεισε τις εισόδους στις περισσότερες παλαιστινιακές πόλεις σε όλη της Δυτικής Όχθης, περιορίζοντας σοβαρά την ελεύθερη διακίνηση των Παλαιστινίων.

Η Νούρα Νάσαρ, μία κάτοικος που αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, η οπιοια συμμετείχε στη συγκέντρωση, είπε πως προσπάθησε πολύ για να λάβει θεραπευτική αγωγή λόγω των αποκλεισμών. «Πού είναι η δημοκρατία σε όλο αυτό; Οι εκλογές τους είναι σήμερα, σαφώς, αλλά τι γίνεται με μας; Δεν είμαστε άνθρωποι; Θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να πάμε στον γιατρό», είπε η Νάσαρ.

Ο Νετανιάχου και ο κύριος αντίπαλός του, ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντιτίθενται στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Κάτοικοι που εκδιώχθηκαν από τη συνοικία στη Χεβρώνα δήλωσαν πως οι σημερινές εκλογές στο Ισραήλ δεν θα αλλάξουν κατά πολύ την πραγματικότητα στο πεδίο στις περιοχές που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

«Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης και ποιος θα καταστρέψει τον παλαιστινιακό λαό. Είναι οι δικές τους εκλογές», είπε η Σανά’ Σαλμάν Αμπού Σνέινεχ, μία άλλη κάτοικος που αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της. Υπό την κυβέρνηση του Νετανιάχου οι εβραϊκοί οικισμοί, που θεωρούνται παράνομοι από οργανισμούς του ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες, εξαπλώθηκαν ραγδαία, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε επίσης εκτίναξη της βίας των εποίκων εις βάρος των Παλαιστινίων.

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