search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 22:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 20:09

Ανδρουλάκης: Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα

27.10.2026 20:09
androulakis-234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και την ανάπτυξη της για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα τόνισε, μιλώντας το μεσημέρι στην Δράμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης περιόδευσε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συζήτησε με κατοίκους και επαγγελματίες. Σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Στη Δράμα, όπως και σε όλη την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντικότερη όλων είναι το δημογραφικό. Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν για την ελληνική ύπαιθρο. Δεν υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται και κρίσιμες υποδομές, όπως σημαντικοί οδικοί άξονες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και ειδικά για τη Δράμα, μιλώ για τη σύνδεση με την Καβάλα, ένα έργο το οποίο λιμνάζει για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης, επενδύσεις πρωτογενούς τομέα».

«Χρειαζόμαστε» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινή ματος Αλλαγής «εξωστρέφεια και παραγωγή και όχι να αφήσουμε τα χωράφια μας να παραμένουν χέρσα τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εικόνα είναι εικόνα παρακμής που οδηγεί τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση της Νέας Αριστεράς στην ΕΛΑΣ: «Έχουν πάρει διαζύγιο με την Αριστερά»

Μητσοτάκης: «Θερμοκρασίες καύσωνα στις εκλογές – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε» – «Η κυβέρνηση αποφασισμένη να συγκρουστεί με τα “μεγάλα ψάρια”»

Βουλή: Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu-Eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου στα πρώτα exit polls

mits-tas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για σουτζουκάκια στη «Διάβαση» ο Μητσοτάκης με τον Τασούλα μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου 

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο υπαρχηγός του

witcoff putin
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Συμφωνίες της Ρωσίας με αμερικανικές πετρελαϊκές στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία – Πιθανά projects ύψους 14 δισ.

eok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στις 20 Δεκεμβρίου οι εκλογές για τη νέα ηγεσία της ΕΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-papakosntantinou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

kal_tu
ΚΑΛΧΑΣ

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φούρνοι και πίτσες: Πώς στήνονται τα μεγάλα κόλπα - Οι επιχειρήσεις βιτρίνες, τα εικονικά τιμολόγια και το ξέπλυμα εκατομμυρίων 

bekiris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπεκίρης: Βαριά σκιά στο Μαξίμου από την αποχώρησή του - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 22:17
netanyahu-Eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου στα πρώτα exit polls

mits-tas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για σουτζουκάκια στη «Διάβαση» ο Μητσοτάκης με τον Τασούλα μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου 

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο υπαρχηγός του

1 / 3