Επίθεση της Νέας Αριστεράς στην ΕΛΑΣ: «Έχουν πάρει διαζύγιο με την Αριστερά»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επίθεση κατά της ΕΛΑΣ εξαπέλυση η Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαριζέτας Αντωνοπούλου επισημαίνει ότι το κράτος πρόνοιας στερείται τα χρήματα που πηγαίνουν στα εξοπλιστικά προγράμματα.

«Η κα Μαριζέτα Αντωνοπούλου, κορυφαίο στέλεχος της ΕΛΑΣ, είπε σήμερα πως οι Έλληνες πολίτες “καλά κάνουν” και πληρώνουν τα χρήματα που καταβάλλει η χώρα μας για αμυντικούς εξοπλισμούς. Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δεσμεύσει την Ελλάδα σε πολύχρονης εξοπλιστικά προγράμματα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τα δισεκατομμύρια αυτά θα τα στερηθεί η ελληνική κοινωνία από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, το κοινωνικό κράτος, την πρόνοια. Προφανώς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά είναι “λεπτομέρειες”».

«Αποδεικνύεται μάλιστα πως δεν ήταν καθόλου τυχαία η διαβεβαίωση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην ΔΕΘ πως θα αγόραζε οπλικά συστήματα από τη γενοκτονική κυβέρνηση του Ισραήλ. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω για να βεβαιώσει κανείς πως το αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Μαξίμου: Μουρμούρες στη ΝΔ, ασυντόνιστες κινήσεις και πίεση από Καραμανλή – Σαμαρά

Αποχωρεί από διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή ο Μιχάλης Μπεκίρης: «Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας»

Βουλή: Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός