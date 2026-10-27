Φούρνοι και πίτσες: Πώς στήνονται τα μεγάλα κόλπα – Οι επιχειρήσεις βιτρίνες, τα εικονικά τιμολόγια και το ξέπλυμα εκατομμυρίων 

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Πίσω από επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά, εμφανίζουν σημαντικούς τζίρους και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία μπορεί να κρύβονται οργανωμένοι μηχανισμοί διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Εικονικά τιμολόγια, εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα και πολύπλοκες οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούνται για να χαθούν τα ίχνη των χρημάτων και να εμφανιστούν τα παράνομα κέρδη ως νόμιμα επιχειρηματικά έσοδα.

Οι πρόσφατες υποθέσεις που συνδέθηκαν με τις αλυσίδες Pizza Fan και «Χωριάτικο» επαναφέρουν στο προσκήνιο τις πρακτικές φοροδιαφυγής και απόκρυψης εισοδημάτων. Παράλληλα, ανοίγουν τη συζήτηση για τη διαδρομή που μπορεί να ακολουθούν τα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες μέχρι να καταλήξουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επιχειρήσεις ή περιουσιακά στοιχεία.

Το γεγονός ότι μια εταιρεία διαθέτει ΑΦΜ, είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ και εκδίδει παραστατικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε συναλλαγή της ανταποκρίνεται σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Άλλωστε, σε αρκετές περιπτώσεις η νόμιμη επιχειρηματική λειτουργία χρησιμοποιείται ως κάλυψη για παράνομες συναλλαγές.

Το ξέπλυμα χρήματος βασίζεται συνήθως σε τρία στάδια. Αρχικά, τα παράνομα κεφάλαια εισέρχονται στο οικονομικό σύστημα. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται διαδοχικές συναλλαγές που δυσκολεύουν τον εντοπισμό της προέλευσής τους. Τέλος, τα χρήματα επανεμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα, επενδύσεις ή περιουσιακά στοιχεία.

Οι βασικότερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες:

1. Τριγωνικές συναλλαγές. Τρεις ή περισσότερες εταιρείες εμφανίζονται να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες μεταξύ τους. Όταν οι συναλλαγές είναι εικονικές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δυσκολέψουν την παρακολούθηση των χρημάτων. Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίζεται ότι πληρώνει άλλη εταιρεία για υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν παρασχέθηκαν. Οι τριγωνικές συναλλαγές, πάντως, δεν είναι από μόνες τους παράνομες.

2. Εικονικά τιμολόγια. Παραστατικά εκδίδονται για ανύπαρκτες αγορές ή υπηρεσίες, δημιουργώντας πλασματικές δαπάνες και αδικαιολόγητες πληρωμές. Ιδιαίτερα ύποπτες μπορεί να θεωρηθούν μεγάλες χρεώσεις για συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες, όταν δεν συνοδεύονται από συμβάσεις ή αποδεικτικά πραγματικής εργασίας.

3. Εταιρείες-βιτρίνες. Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, εγκαταστάσεις ή ουσιαστική δραστηριότητα εμφανίζουν συναλλαγές μεγάλης αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμβάλλονται εταιρείες του εξωτερικού, ώστε να δυσκολεύει ο εντοπισμός των πραγματικών δικαιούχων και της τελικής διαδρομής των χρημάτων.

4. Μετρητά και πλασματικός τζίρος. Επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό καθημερινών συναλλαγών, όπως καταστήματα εστίασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση παράνομων κεφαλαίων ως πραγματικών εισπράξεων. Με αυτόν τον τρόπο, χρήματα άγνωστης προέλευσης επιχειρείται να εμφανιστούν ως έσοδα από πωλήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν.

5. Ακίνητα και πολυτελή αγαθά. Η αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη τρόπο αξιοποίησης παράνομων κεφαλαίων. Η μεταγενέστερη πώλησή τους χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για να παρουσιαστούν τα χρήματα ως προϊόν νόμιμων συναλλαγών.

Από τη φοροδιαφυγή στο ξέπλυμα

Υπάρχει, πάντως, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη φοροδιαφυγή και στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Στην πρώτη περίπτωση, μια επιχείρηση αποκρύπτει πραγματικές πωλήσεις ή εμφανίζει εικονικές δαπάνες για να περιορίσει τους φόρους που οφείλει. Στη δεύτερη, επιχειρείται να αποκρυφθεί η παράνομη προέλευση χρημάτων και να εμφανιστούν ως νόμιμα κεφάλαια.

Οι δύο πρακτικές μπορεί να συνδέονται, αλλά η διαπίστωση φοροδιαφυγής δεν αποδεικνύει αυτομάτως και ξέπλυμα χρήματος.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις ελεγκτικές αρχές δεν είναι μόνο πόσα χρήματα αποκρύφθηκαν από την Εφορία, αλλά και πού κατέληξαν. Ποιοι τα διαχειρίστηκαν, μέσα από ποιες εταιρείες διακινήθηκαν και αν χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Γιατί πίσω από μια υπόθεση φοροδιαφυγής μπορεί να υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από απλή απόκρυψη τζίρου: ένα οργανωμένο δίκτυο που αξιοποιεί τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα για να κρύψει την πραγματική προέλευση και τον τελικό προορισμό των χρημάτων.

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