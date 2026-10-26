Το τετ α τετ Πιερρακάκη – Καραμανλή στη ΣΕΚΕ και οι πολιτικοί συμβολισμοί της Ξάνθης

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Η επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Βόρεια Ελλάδα είχε σαφές οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, με επαφές με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής. Ωστόσο, ο σταθμός στην Ξάνθη, στις εγκαταστάσεις της ιστορικής Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), είχε και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ, Κώστα Καραμανλή, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σε μια συνάντηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι μόνο για το αντικείμενό της, αλλά και για τους συμβολισμούς της.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων, ένα ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγή, στις εξαγωγές και στην οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής με μακρά παράδοση στον καπνό. Οι δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη ανέδειξαν, άλλωστε, την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να εξασφαλίσει ηπιότερες φορολογικές αυξήσεις και μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής.

Πέρα όμως από την οικονομική ουσία, η συνάντηση των δύο ανδρών προσθέτει μια πολιτική παράμετρο στην επίσκεψη. Ο Κώστας Καραμανλής εξακολουθεί να αποτελεί πρόσωπο με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από τη θέση του υπουργού Οικονομικών και του προέδρου του Eurogroup, εκπροσωπεί μια διαφορετική γενιά πολιτικής παρουσίας και ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης.

Το αν η συνάντηση περιορίστηκε στα ζητήματα της ΣΕΚΕ και της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής ή αν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών επαφών δεν προκύπτει από τις δημόσιες δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα των δύο ανδρών στο ίδιο τραπέζι προσδίδει στην επίσκεψη ενδιαφέρον που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας θεσμικής συνάντησης. Και αυτό είναι το στοιχείο που κάνει τον σταθμό της Ξάνθης να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο πρόγραμμα του υπουργού στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Πιερρακάκης αφού συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ, Κώστα Καραμανλή, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Αλέξανδρο Κοντό. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο υπουργός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού, όχι απλώς της Ελλάδας, αλλά των Βαλκανίων. Με πάρα πολύ σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία στις δύο περιοχές.

Θεωρώ ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το υπογραμμίσω, σε συνάρτηση και με όσα θα συζητήσουμε στο προσεχές ECOFIN, όπου στη συμβιβαστική πρόταση για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων, η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες έχει καταφέρει να πετύχει ένα πολύ καλύτερο κείμενο, μια πολύ καλύτερη διαπραγμάτευση σε σχέση με αυτό το οποίο αρχικά είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Να τονίσω ότι έχουμε πετύχει οι αυξήσεις στη φορολογία να είναι πολύ πιο λελογισμένες και να μην ισχύσουν από το 2028, όπως ήταν και η αρχική πρόταση της Επιτροπής, αλλά από το 2036 για τη χώρα μας. Δηλαδή, έχουμε πετύχει μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την εφαρμογή τους και πιο ρεαλιστική.

Αυτονοήτως προτεραιοποιούμε τη δημόσια υγεία. Ακριβώς επειδή προτεραιοποιούμε τη δημόσια υγεία, θέλαμε οι φορολογικοί συντελεστές να είναι πιο ρεαλιστικοί, πιο αναλογικοί και με μια πιο λογική περίοδο προσαρμογής. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος κλάδος, η συγκεκριμένη βιομηχανία, έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία, όχι απλώς για τη χώρα μας, όχι απλώς για τον τόπο μας, αλλά και για αυτήν εδώ την περιοχή, για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, για την Ξάνθη. Και αυτό για εμάς σημαίνει πολλά.

Κλείνω με μια φράση, ότι στην Ευρώπη μπορούμε να πετύχουμε και να διεκδικήσουμε πολλά, με σχέδιο, με επιμονή και με διαρκή διαπραγμάτευση. Όταν αυτό το καταφέρνουμε, πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός».

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