Ομπράντοβιτς για τη μεγάλη νίκη των φοιτητών στη Σερβία: «Η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σερβία και τη μεγάλη νίκη της Φοιτητικής Λίστας, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη η χώρα του να γίνει «πραγματικά δημοκρατική».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης media day ενόψει της αναμέτρησης των «πράσινων» με την Ολίμπια Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο μπάσκετ.

Ο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε για τις εκλογές στη Σερβία και την εντυπωσιακή επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας, η οποία κατέκτησε 140 από τις 250 έδρες του σερβικού κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία.

Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια ιστορική πολιτική ανατροπή για τη Σερβία, καθώς το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), που κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή της χώρας από το 2012, περιορίστηκε στις 104 έδρες και περνά για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια στην αντιπολίτευση.

«Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα»

Ο πολυνίκης Σέρβος τεχνικός, ο οποίος δεν είχε κρύψει στο παρελθόν τη συμπαράστασή του στους νέους και στο φοιτητικό κίνημα της χώρας του, υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το αποτέλεσμα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του Ομπράντοβιτς στη Σερβία, αλλά και επειδή ο ίδιος είχε επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, όταν το φοιτητικό κίνημα βρισκόταν απέναντι στην κυβέρνηση και διεκδικούσε βαθιές θεσμικές και πολιτικές αλλαγές.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Ο Νετανιάχου πίεζε για χτύπημα στο Ιράν για να αναβάλει τις εκλογές, αλλά ο Τραμπ αρνήθηκε

Πώς ένα κίνημα φοιτητών προκάλεσε πολιτικό σεισμό στη Σερβία και έριξε τον Βούτσιτς

WSJ: Ο Τραμπ θέλει τον… Όρμπαν για Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ – Και στηρίζουν Κίνα και Ρωσία