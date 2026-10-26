WSJ: Ο Τραμπ θέλει τον… Όρμπαν για Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ – Και στηρίζουν Κίνα και Ρωσία

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Η υποψηφιότητα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, για την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδιασμών του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το σχέδιο, όπως αναφέρεται, προβλέπει την ανάδειξη του Ούγγρου πολιτικού σε κοινό υποψήφιο των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον έχουν προσεγγίσει τον Όρμπαν, ενθαρρύνοντάς τον να διεκδικήσει τη θέση. Οι πρώτες επαφές με τη Μόσχα και το Πεκίνο φέρονται να έχουν δείξει θετική διάθεση απέναντι στην ιδέα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή οριστική συμφωνία από τις τρεις πλευρές.

Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι ο Όρμπαν θα μπορούσε να εξασφαλίσει με σχετική άνεση οκτώ ψήφους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η συγκέντρωση δέκα ψήφων θεωρείται πιθανή. Για την προώθηση υποψηφίου απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι, χωρίς αρνητική ψήφο από κάποιο από τα πέντε μόνιμα μέλη: τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πιθανή υποψηφιότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των στενών σχέσεων του Όρμπαν με τον Τραμπ, αλλά και των επαφών του με τη Μόσχα και το Πεκίνο. Παράλληλα, οι πολιτικές του σε ζητήματα μετανάστευσης και οι συγκρούσεις του με ευρωπαϊκούς θεσμούς ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις.

Η θητεία του σημερινού Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

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