Half Note Jazz Club: Πρόγραμμα 4/11 – 9/11

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

SPYROS MANESIS TRIO

Τρεις μουσικοί, τζαζ χωρίς όρια

Το Spyros Manesis Trio επιστρέφει στο Half Note Jazz Club την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, για μια βραδιά όπου ο μελωδικός λυρισμός συναντά την ορμή του αυτοσχεδιασμού. Ο πιανίστας και συνθέτης Σπύρος Μάνεσης, μαζί με τον Περικλή Τριβόλη στο κοντραμπάσο και τον Αναστάση Γούλιαρη στα τύμπανα, παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις που αφήνουν χώρο στον αυθορμητισμό, στον πειραματισμό και στις δημιουργικές ανατροπές.

Από τις εσωτερικές, σχεδόν εξομολογητικές στιγμές έως τις εξωστρεφείς εξάρσεις, η μουσική του τρίο εξελίσσεται μέσα από έναν ζωντανό διάλογο. Το πιάνο, το κοντραμπάσο και τα τύμπανα ανταλλάσσουν ιδέες, μεταμορφώνουν τις μελωδίες και ανοίγουν απρόβλεπτες διαδρομές, με τη δεξιοτεχνία να υπηρετεί την έκφραση και τη συλλογική δημιουργία.

Με αναφορές στη μοντέρνα τζαζ και στο post-mainstream, αλλά και στο έργο των Bill Evans, Keith Jarrett, Paul Bley και Brad Mehldau, το Spyros Manesis Trio διαμορφώνει τη δική του μουσική γλώσσα. Μια γλώσσα που συνδυάζει την ευαισθησία με την ένταση και τη συνθετική σκέψη με την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού.

Από τους σημαντικότερους Έλληνες τζαζ πιανίστες της γενιάς του, ο Σπύρος Μάνεσης σπούδασε στην Ελλάδα και στην Ολλανδία και έχει αναπτύξει δραστήρια παρουσία στη δισκογραφία και στη συναυλιακή σκηνή, με εμφανίσεις σε χώρους και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις συνεργασίες του περιλαμβάνονται οι Spiral Trio, Flower Myth 4tet, TFATFY, Σαβίνα Γιαννάτου και Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ενώ παράλληλα διδάσκει στη Jazzart και στην τζαζ ειδίκευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, τρεις μουσικοί με κοινό σημείο αναφοράς τη δημιουργική ελευθερία μάς προσκαλούν να ακολουθήσουμε τη μουσική τη στιγμή που γεννιέται.

Συντελεστές

Σπύρος Μάνεσης: πιάνο, συνθέσεις

Περικλής Τριβόλης: κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης: τύμπανα

Info

SPYROS MANESIS TRIO

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/spyros-manesis-trio-3/?evId=954647

ΕΥΗ ΜΑΖΗ – «BEYOND TIME»

Ένα μουσικό ταξίδι πέρα από εποχές και σύνορα

Η Εύη Μάζη έρχεται στο Half Note Jazz Club την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου με το «Beyond Time», μια μουσική παράσταση που ενώνει τα καινούργια της τραγούδια με αγαπημένες συνθέσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μαζί με τους συνεργάτες της, Δημήτρη Κουφογιώργο, Δήμο Βουγιούκα και Κώστα Αρσένη, διασχίζει εποχές και μουσικές παραδόσεις, αναζητώντας τις μελωδίες και τις ιστορίες που εξακολουθούν να μας συγκινούν πέρα από τον χρόνο.

Με αφετηρία τη σύγχρονη δημιουργία, το “Beyond Time” ανοίγει έναν διάλογο με το έργο σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Kurt Weill και ο Astor Piazzolla συναντούν την κινηματογραφική μουσική του Nino Rota, ενώ τα ρεμπέτικα, τα fado και οι αμερικάνικες μπαλάντες συνομιλούν με επιλεγμένα έργα μουσικής δωματίου.

Το πρόγραμμα ξεδιπλώνει ένα μουσικό τοπίο με διαφορετικές αποχρώσεις: τη θεατρικότητα, τη νοσταλγία, τον λυρισμό και τη ζωντάνια που φέρει κάθε σύνθεση. Το τραγούδι συναντά τη μουσική δωματίου και οι γνώριμες μελωδίες αποκτούν νέες διαστάσεις μέσα από τη σύγχρονη ματιά της Εύης Μάζη και των συνεργατών της.

Με τη φωνή, το πιάνο και το φλάουτό της, η Εύη Μάζη μάς προσκαλεί σε μια διαδρομή από το χθες στο σήμερα και από την Ελλάδα στον κόσμο. Μια βραδιά όπου οι αποστάσεις μικραίνουν και οι διαφορετικές μουσικές γλώσσες ενώνονται μέσα από την ανθρώπινη ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Συντελεστές

Εύη Μάζη: τραγούδι, πιάνο, φλάουτο

Δημήτρης Κουφογιώργος : κιθάρα

Δήμος Βουγιούκας: ακορντεόν

Κώστας Αρσένης: κοντραμπάσο

Info

ΕΥΗ ΜΑΖΗ – BEYOND TIME

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 12€ Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/eui-mazi-beyond-time/?evId=955126

The Jazz Side of Mimis Plessas – Georgios Tsolis Quartet

Ερμηνεύουν η Εύη Σιαμαντά & ο Σπύρος Κλείσσας

Συμμετέχει η Ελένη Πέτα

Καλεσμένοι

Παρασκευή 6/11 | Ανδριάνα Μπάμπαλη

Σάββατο 7/11 | Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Κυριακή 8/11 | Βασίλης Λέκκας

Μίμης Πλέσσας! Ο άνθρωπος που θεωρείται πρωτοπόρος της jazz σκηνής της χώρας μας, φέρνοντας μαζί του από την Αμερική τον ήχο των μεγάλων ορχηστρών, των big bands και όλη τη γοητεία του κινηματογράφου!

Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Γιώργος Τσώλης με το κουαρτέτο του, δύο ερμηνευτές που έχουν αποδώσει μοναδικά τις τζαζ συνθέσεις του Μίμη Πλέσσα και όχι μόνο, η Εύη Σιαμαντά και ο Σπύρος Κλείσσας και με τη συμμετοχή της Ελένης Πέτα που έχει τραγουδήσει πολυποίκιλο ρεπερτόριο του συνθέτη, θα παρουσιάσουν στον αγαπημένο χώρο του Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 6 μέχρι και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ένα μοναδικό τριήμερο αφιέρωμα, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν από τους θεμελιωτές της jazz στην Ελλάδα.

Σημαντικές και πολυαγαπημένες συνθέσεις έρχονται στο σήμερα μέσα από τη σύγχρονη ματιά του Γιώργου Τσώλη και αποκαλύπτουν την άχρονη οικουμενικότητα της μουσικής του Μίμη Πλέσσα. Ένας ουρανός μ’ αστέρια, Αν σ’ αρνηθώ, Ποιος το ξέρει, αλλά και το Άγαλμα, το Τι σου ΄κανα και πίνεις, το Όλα δικά σου μάτια μου, το Θα πιω απόψε το φεγγάρι και πολλά ακόμα γνωστά και πιο σπάνια διαμάντια του Μίμη Πλέσσα, σε μοναδικές ενορχηστρώσεις, θα μας χαρίσουν τρεις βραδιές μουσικής ιστορίας, επιστρέφοντας στις ρίζες της ελληνικής jazz, συνδυάζοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν.

Τρεις σπουδαίοι ερμηνευτές είναι καλεσμένοι σε αυτό το αφιέρωμα, ο Βασίλης Λέκκας, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ανδριάνα Μπάμπαλη, για να δώσουν μία ακόμα πτυχή του ανεξάντλητου ρεπερτορίου του μεγάλου συνθέτη και να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

Για τρεις μοναδικές παραστάσεις, από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Συντελεστές

Γιώργος Τσώλης – πιάνο

Κίμων Καρούτζος – κοντραμπάσο

Γιώργος Μανιάτης – τύμπανα

Κωνσταντίνος Νικογιάννης – τρομπέτα

Εύη Σιαμαντά – φωνή

Σπύρος Κλείσσας – φωνή

Συμμετέχει η Ελένη Πέτα – φωνή

Καλεσμένοι:

Παρασκευή 6/11 Ανδριάνα Μπάμπαλη

Σάββατο 7/11 Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Κυριακή 8/11 Βασίλης Λέκκας

Παραγωγή – οργάνωση: Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions

Info

THE JAZZ SIDE OF MIMIS PLESSAS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 – ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:00 – Κυριακή 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 15€ Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-jazz-side-of-m-plessas-g-tsolis-quartet/?evId=955129

ALKIS NIILEND QUARTET & DEMETRA TSAGARAKI

Γνώριμα τραγούδια, απρόσμενες διαδρομές

Το Alkis Niilend Quartet συναντά τη Δήμητρα Τσαγκαράκη στη σκηνή του Half Note Jazz Club, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, για μια βραδιά όπου πρωτότυπες συνθέσεις συναντούν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Το νεοσύστατο σχήμα παρουσιάζει πρωτότυπη μουσική από επερχόμενες δουλειές των μελών του, καθώς και διασκευές που φωτίζουν γνώριμες μελωδίες μέσα από μια σύγχρονη, προσωπική προσέγγιση. Νέες συνθέσεις και οικεία ακούσματα συνυπάρχουν σε ένα πρόγραμμα με κοινό άξονα τη μουσική επικοινωνία και την αναζήτηση ενός ξεχωριστού συλλογικού ήχου.

Η φωνή της Δήμητρας Τσαγκαράκη συναντά την κιθάρα του Άλκη Νίλεντ, το πιάνο του Γιάννη Παπαδόπουλου, τα ντραμς του Ιάσονα Γουάστωρ και το μπάσο του Δημήτρη Κουλεντιανού. Πέντε μουσικοί συμπράττουν, δίνοντας χώρο τόσο στην προσωπική έκφραση όσο και στον διάλογο μεταξύ φωνής και οργάνων.

Για μιά μοναδική παρουσίαση τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Συντελεστές

Δήμητρα Τσαγκαράκη – Φωνή

Άλκης Νίλεντ – Κιθάρα

Γιάννης Παπαδόπουλος – Πιάνο

Ιάσονας Γουάστωρ – Ντραμς

Δημήτρης Κουλεντιανός – Μπάσο

Info

ALKIS NIILEND QUARTET & DEMETRA TSAGARAKI

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 12€ Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/alkis-niilend-quartet-demetra-tsagaraki/?evId=958574