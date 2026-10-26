Βιοδείκτες: Η νέα υπουργική απόφαση, οι καθυστερήσεις και οι ανησυχίες γιατρών και ασθενών

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Η καθυστέρηση στην έναρξη της αποζημίωσης των εξετάσεων βιοδεικτών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), στερεί από δεκάδες χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς την άμεση πρόσβαση στην Ιατρική Ακριβείας. Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε πρόσφατα στην επικαιροποίηση του σχετικού καταλόγου η ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου παραμένει σε εκκρεμότητα.

Αναλυτικά, η αρχική απόφαση που είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2025, τροποποιήθηκε με την πρόσφατη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 6149/12.10.2026), με την οποία επικαιροποιήθηκε ο πίνακας εξετάσεων που αφορά πολλούς τύπους καρκίνου (έντερου, σάρκωμα, μελάνωμα, Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού TNBC, πνεύμονα, προστάτη, ωοθηκών κ.ά.) όλων των σταδίων (πρώιμο, μεταστατικό, προχωρημένο) με συγκεκριμένες μεθόδους και τιμές.

Ωστόσο τόσο οι ογκολογικοί ασθενείς όσο και η επιστημονική κοινότητα, εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ένα σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του ΕΟΠΠΥ με τα διαγνωστικά κέντρα, προκειμένου οι καρκινοπαθείς να μπορούν να υποβάλλονται στις σχετικές εξετάσεις χωρίς να τις πληρώνουν από την τσέπη τους.

Το χρονικό των καθυστερήσεων

Αξίζει να τονισθεί ότι σχεδόν ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ (Β΄ 5627/20.10.2025), το οποίο προέβλεπε την τιμολόγηση νέων προγνωστικών βιοδεικτών που εκκρεμούσαν από το 2014, η αποζημίωση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Για τους ασθενείς και τους γιατρούς, η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί μια απλή γραφειοκρατική εκκρεμότητα, καθώς κάθε χαμένη ημέρα επηρεάζει άμεσα την πορεία της υγείας τους.

Αξίζει να τονισθεί ότι για το θέμα έχουν τοποθετηθεί τόσο η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας (ΕΟΠΕ) όσο και σύλλογοι ασθενών όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και η «Εριφύλη», οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις, πιέζοντας για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Τι είναι οι Βιοδείκτες και γιατί είναι ζωτικής σημασίας

Οι βιοδείκτες είναι κάθε μετρήσιμο βιολογικό χαρακτηριστικό που μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά και να μας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ενός οργανισμού. Ουσιαστικά είναι μοριακά ή κυτταρικά «σημάδια», «ίχνη», ενδείξεις (όπως μεταλλάξεις στο DNA, πρωτεΐνες ή ορμόνες) που εντοπίζονται στο αίμα, στους ιστούς ή σε άλλα σωματικά υγρά.

Για παράδειγμα ένας καθημερινός και απλός βιοδείκτης είναι τα επίπεδα γλυκόζης (ζαχάρου) στο αίμα, τα οποία δείχνουν αν κάποιος έχει διαβήτη ή όχι.

Η σύγχρονη ογκολογία βασίζεται στην εξατομικευμένη φροντίδα, όπου οι βιοδείκτες αποτελούν το βασικότερο εργαλείο:

Καθορισμός θεραπευτικής στρατηγικής: Ανιχνεύουν τα ιδιαίτερα μοριακά και βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου, επιτρέποντας στους γιατρούς να επιλέξουν την κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία.

Ανιχνεύουν τα ιδιαίτερα μοριακά και βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου, επιτρέποντας στους γιατρούς να επιλέξουν την κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία. Αποφυγή άσκοπων θεραπειών: Προστατεύουν τον ασθενή από σκευάσματα που δεν ενδείκνυνται για τον δικό του τύπο όγκου, γλιτώνοντάς τον από περιττή ταλαιπωρία και παρενέργειες.

Προστατεύουν τον ασθενή από σκευάσματα που δεν ενδείκνυνται για τον δικό του τύπο όγκου, γλιτώνοντάς τον από περιττή ταλαιπωρία και παρενέργειες. Προϋπόθεση καινοτομίας: Σε πολλές περιπτώσεις, η διενέργεια του μοριακού ελέγχου αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για να εγκριθεί η χορήγηση μιας σύγχρονης θεραπείας.

Το Ζητούμενο: Ισότιμη Πρόσβαση για Όλους

Η επιστημονική πρόοδος ακυρώνεται στην πράξη όταν προσκρούει σε οικονομικά εμπόδια. Οι ασθενείς, εν μέσω οικονομικών δυσκολιών, αναγκάζονται να επιβαρύνονται οι ίδιοι το κόστος ή να στερούνται τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τους συλλόγους ασθενών το τελικό ζητούμενο είναι η μετάβαση από τη θεσμική αναγνώριση στην πραγματική εφαρμογή. Η δυνατότητα διενέργειας των βιοδεικτών πρέπει να αποσυνδεθεί από την οικονομική επιφάνεια του ασθενούς, τη γεωγραφική του θέση ή το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, διασφαλίζοντας ποιότητα, ταχύτητα και ισότητα στη μάχη κατά του καρκίνου.

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