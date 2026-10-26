Ανδρόπαυση: Μύθος ή μια αθέατη αλήθεια μετά τα 40;

Takeaways by to pontiki AI Η παραγωγή της τεστοστερόνης στους άνδρες...

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Άμεση είναι η σύνδεση της σταδιακής σωματικής και πνευματικής φθοράς που παρατηρείται στους άνδρες με την πάροδο της ηλικίας με τη φυσιολογική, ετήσια μείωση της τεστοστερόνης.

Σύμφωνα με διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες, η παραγωγή της κύριας ανδρικής ορμόνης μειώνεται με έναν σταθερό αλλά εξαιρετικά αργό ρυθμό, ο οποίος υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 1% έως 1,4% ετησίως μετά την ηλικία των 40 ετών.

Αυτή η προοδευτική μείωση εξηγεί γιατί η βιοχημική έλλειψη τεστοστερόνης εμφανίζει σαφή ηλικιακή κλιμάκωση στις αιματολογικές εξετάσεις του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, οι εργαστηριακές καταγραφές δείχνουν ότι οι χαμηλές τιμές της ορμόνης αφορούν το 7% των ανδρών ηλικίας 40–60 ετών, ποσοστό που εκτινάσσεται στο 21% για τις ηλικίες 60–80 ετών και αγγίζει το 35% στους άνδρες άνω των 80 ετών.

Τα ποσοστά αυτά, εντούτοις, διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται σε άνδρες με συνοδά μεταβολικά προβλήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή υπέρταση και η παχυσαρκία, καθιστώντας την ορμονική αυτή πτώση έναν κρίσιμο καθρέφτη της γενικότερης υγείας.

«Μια χαμηλή εργαστηριακή τιμή δεν ισοδυναμεί αυτόματα με νόσο», καθησυχάζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Menclinic Χειρουργός Ανδρολόγος Ουρολόγος δρ Αναστάσιος Λιβάνιος και προσθέτει:

«Για να τεθεί η ολοκληρωμένη διάγνωση απαιτείται η συνύπαρξη της χαμηλής ορμόνης με σαφή κλινικά συμπτώματα. Αυτός είναι ο λόγος που η μεγάλη πανευρωπαϊκή μελέτη European Male Ageing Study (EMAS) διαπίστωσε ότι ο πλήρως διαγνωσμένος και συμπτωματικός υπογοναδισμός επηρεάζει πιο περιορισμένο ποσοστό, της τάξης του 2,1% του γενικού ανδρικού πληθυσμού μεταξύ 40 και 79 ετών».

Σημειώνεται ότι ο υπογοναδισμός είναι μια ενδοκρινολογική κατάσταση κατά την οποία οι γνάδες (οι όρχεις στους άνδρες ή οι ωοθήκες στις γυναίκες) δεν παράγουν επαρκείς ποσότητες σεξουαλικών ορμονών (κυρίως τεστοστερόνης ή οιστρογόνων) ή/και σπερματοζωαρίων/ωαρίων).

Η ανδρόπαυση

Ο όρος “ανδρόπαυση” χρησιμοποιείται συχνά στην καθημερινή γλώσσα για να περιγράψει τη σταδιακή μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης λόγω ηλικίας, όμως στην επίσημη επιστημονική κοινότητα η κατάσταση αυτή ορίζεται ως Όψιμος Υπογοναδισμός (Late-Onset Hypogonadism – LOH).

Σε αντίθεση με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες, η οποία χαρακτηρίζεται από την απότομη και οριστική διακοπή της αναπαραγωγικής ικανότητας, η ανδρική “έκδοση” αποτελεί μια εξαιρετικά αργή, προοδευτική και ήπια μείωση της παραγωγής των ανδρογόνων από τους όρχεις, η οποία δεν συνεπάγεται απαραίτητα την πλήρη παύση της γονιμότητας.

Ωστόσο, επηρεάζει συνολικά τη ζωτικότητα του οργανισμού.

Η ανάγκη για ασφαλή αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης οδήγησε σε ριζική αναθεώρηση των επίσημων ιατρικών οδηγιών. Η επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU Guidelines) βασίστηκε σε εκτενείς μετα-αναλύσεις που συγκέντρωσαν δεδομένα από 41 προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε συνολικά 11.161 ασθενείς, επιβεβαιώνοντας οριστικά ότι η ορμονική αποκατάσταση δεν αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων ή καρκίνου του προστάτη.

Τα συμπτώματα στην καθημερινότητα

Η κλινική εκδήλωση του όψιμου υπογοναδισμού επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα ζωής των ανδρών. Τα κυριότερα συμπτώματα εντοπίζονται στη σεξουαλικότητα, με τη μείωση της ερωτικής επιθυμίας (λίμπιντο) και τη στυτική δυσλειτουργία να αποτελούν τις βασικές ενοχλήσεις. Η σταδιακή απώλεια των πρωινών αυθόρμητων στύσεων αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους κλινικούς δείκτες για την υποψία της πάθησης.

Παράλληλα, η έλλειψη τεστοστερόνης προκαλεί σημαντικές μεταβολές στο σώμα, όπως μείωση της μυϊκής μάζας, ελάττωση της οστικής πυκνότητας και προοδευτική αύξηση του σπλαχνικού κοιλιακού λίπους.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, το σύνδρομο εκδηλώνεται συχνά με χρόνια κόπωση, διαταραχές του ύπνου, συναισθηματική αστάθεια, καθώς και διάχυτη δυσκολία στη συγκέντρωση.

Η διαγνωστική προσέγγιση: Πώς γίνεται ο έλεγχος

Η διάγνωση του όψιμου υπογοναδισμού δεν βασίζεται αποκλειστικά στα συμπτώματα, καθώς αυτά είναι συχνά μη ειδικά και συνδέονται με άλλες παθήσεις. Απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος με μέτρηση της ολικής τεστοστερόνης στο αίμα, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες και σε κατάσταση νηστείας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ορίζουν ότι για την επιβεβαίωση απαιτούνται τουλάχιστον δύο ξεχωριστές μετρήσεις με τιμές κάτω από το όριο των 12 nmol/L.

Σε ειδικές περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της σφαιρίνης δεσμεύουσας τις φυλετικές ορμόνες (SHBG) για τον υπολογισμό της ελεύθερης τεστοστερόνης, καθώς και ο προσδιορισμός των γοναδοτροπινών (LH, FSH) για την ακριβή αποσαφήνιση της αιτιολογίας του υπογοναδισμού.

Θεραπευτική αντιμετώπιση και η ασφάλεια του ασθενή

Η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του όψιμου υπογοναδισμού περιλαμβάνει την τροποποίηση του τρόπου ζωής, την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση συνοδών μεταβολικών νοσημάτων.

Η Θεραπεία Υποκατάστασης με Τεστοστερόνη (TRT) εφαρμόζεται σε κλινικά διαγνωσμένους ασθενείς με τη χρήση διαδερμικών τζελ καθημερινής εφαρμογής ή ενέσιμων σκευασμάτων μακράς διάρκειας.

Η μεγάλη κλινική μελέτη TRAVERSE απέδειξε επιστημονικά ότι η ελεγχόμενη χορήγηση τεστοστερόνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια, ούτε σχετίζεται με την πρόκληση ή την επιδείνωση του καρκίνου του προστάτη, όπως προαναφέρθηκε.

Παρά την αποδεδειγμένη ασφάλειά της, η ορμονική υποκατάσταση αντενδείκνυται αυστηρά σε άνδρες με ενεργό καρκίνο του προστάτη ή του μαστού, καθώς και σε άτομα με πολύ υψηλό αιματοκρίτη.

Επιπλέον, δεν πρέπει να χορηγείται σε άνδρες που επιθυμούν άμεσα να τεκνοποιήσουν, καθώς η εξωγενής λήψη της ορμόνης καταστέλλει τη σπερματογένεση και επιδρά αρνητικά στη γονιμότητα.

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη σεξουαλική λειτουργία και το σώμα

Η θεραπευτική προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο στην ορμονική αποκατάσταση, αλλά επεκτείνεται στην άμεση αντιμετώπιση των κλινικών εκδηλώσεων του συνδρόμου.

«Για τη διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας, η οποία συχνά επιμένει κατά τους πρώτους μήνες, επιστρατεύεται η χορήγηση αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5-is) σε συνδυασμό με τη σύγχρονη θεραπεία χαμηλής έντασης κρουστικών κυμάτων (Li-ESWT).

Τα κρουστικά κύματα προάγουν τη νεοαγγειογένεση στους ιστούς του πέους, προσφέροντας μια μόνιμη και αιτιολογική βελτίωση της ροής του αίματος, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο μια πολύτιμη εναλλακτική επιλογή και για άνδρες με καλά ρυθμισμένο σακχαρώδη διαβήτη.

Παράλληλα, για την αναστροφή των σωματικών επιπτώσεων, όπως είναι η απώλεια της μυϊκής μάζας και η οστεοπενία, κρίνεται απαραίτητη η ένταξη προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχει σοβαρή υπογονιμότητα και ο άνδρας επιθυμεί την απόκτηση τέκνου, η κλασική θεραπεία υποκατάστασης αποφεύγεται και εφαρμόζονται εναλλακτικά θεραπευτικά πρωτόκολλα με γοναδοτροπίνες για την ταυτόχρονη διέγερση της ενδογενούς τεστοστερόνης και της σπερματογένεσης», επισημαίνει ο δρ Λιβάνιος.

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