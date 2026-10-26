Λουκέτο στη «Μουριά»! Κλείνει το υπεραιωνόβιο καφενείο της Καλλιδρομίου

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«Η αποκαθήλωση. Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά». Με αυτή την ανάρτηση, η «Μουριά» αποχαιρετά τους ανθρώπους που πέρασαν από τα τραπέζια της στα 111 χρόνια λειτουργίας της.

Το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, ετοιμάζεται να κλείσει, καθώς ο Χρήστος Βάνας, που βρίσκεται πίσω από τον πάγκο του εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, καλείται να εγκαταλείψει το ακίνητο.

Η μη ανανέωση της μίσθωσης και βάζουν τέλος στη λειτουργία μιας επιχείρησης που άνοιξε το 1915 και παρέμεινε στην ίδια γωνία της Αθήνας εδώ και δεκαετίες.

Το καφενείο αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία του την 1η Νοεμβρίου 2026, ενώ για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, μετά τις 18.00, έχει προγραμματιστεί αποχαιρετιστήριο γλέντι μέσα και έξω από το κατάστημα.

Η αιωνοβία ιστορία της Μουριάς

Η ιστορία της «Μουριάς» ξεκινά το 1915, όταν εκδόθηκε η πρώτη άδεια λειτουργίας της. Το όνομά της προήλθε από τη μουριά που βρισκόταν στο σημείο, ενώ το αρχικό καφενείο στεγαζόταν στο ισόγειο νεοκλασικού κτιρίου.

Το κτίσμα κατεδαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στη θέση του ανεγέρθηκε πολυκατοικία. Η επιχείρηση παρέμεινε στο ισόγειο, διατηρώντας την ίδια διεύθυνση, παρά την αλλαγή του κτιρίου και τη μεταμόρφωση της περιοχής.

Στην πορεία της, η «Μουριά» συνδέθηκε στενά με την Καλλιδρομίου και τη λαϊκή αγορά της, η οποία μεταφέρθηκε στον δρόμο το 1949.

Η λαϊκή αγορά έφερνε κάθε εβδομάδα στην περιοχή παραγωγούς, εμπόρους, κατοίκους και επισκέπτες, με το καφενείο να αποτελεί σταθερό σημείο για μια στάση πριν ή μετά τις αγορές.

Ιδιαίτερα τα Σάββατα, η κίνηση γύρω από το κατάστημα ήταν μέρος της καθημερινής εικόνας της γειτονιάς.

Η «Μουριά» δεν λειτουργούσε μόνο ως χώρος για καφέ. Στο κατάστημα είχαν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, πολιτικές συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ενώ οι τακτικοί πελάτες είχαν δημιουργήσει τις δικές τους καθημερινές συνήθειες.

Το εσωτερικό της διατηρούσε στοιχεία του παραδοσιακού αθηναϊκού καφενείου, όπως η πράσινη τζαμαρία, τα μαρμάρινα τραπέζια, το μωσαϊκό, η σιδερένια σκάλα και τα κάδρα στους τοίχους. Ανάμεσα στα αντικείμενα που είχαν συνδεθεί με τον χώρο ήταν και το γλυπτό «Ίκαρος», γνωστό σε αρκετούς θαμώνες και ως «Άγγελος».

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, διατυπώθηκε επίσης αίτημα να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού ο χαρακτηρισμός του χώρου ως νεότερου μνημείου σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία στηρίχθηκε από ανθρώπους που ζητούσαν να αναγνωριστεί η ιστορική διαδρομή του καφενείου και η σύνδεσή του με την κοινωνική ζωή των Εξαρχείων.

Ωστόσο, η κινητοποίηση δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα.

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