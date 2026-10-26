Basketgate: Μετά τις προφυλακίσεις έρχεται θύελλα διεκδικήσεων – Γονείς, διαιτητές και σωματεία ζητούν πίσω όσα έχασαν από τη λαίλαπα Λιόλιου

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Οι προφυλακίσεις του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη, μετά την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου, ενδέχεται να αποτελούν μόνο την αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης αναταραχής στο ελληνικό μπάσκετ. Και αυτή τη φορά το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ποινικές ευθύνες που διερευνά η Δικαιοσύνη.

Πίσω από κάθε αγώνα που ερευνάται, κάθε καταγγελλόμενη παρέμβαση στους ορισμούς, κάθε αποκλεισμό διαιτητή και κάθε διοικητική απόφαση υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θεωρούν ότι ζημιώθηκαν. Και εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν δικαστικά, το επόμενο κεφάλαιο του Basketgate ενδέχεται να γραφτεί στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια, στα αρμόδια αθλητικά όργανα και στα υπουργεία.

Γονείς και μαθητές ζητούν ήδη αποκατάσταση για τα μόρια που θεωρούν ότι στερήθηκαν. Διαιτητές έχουν καταθέσει ότι αποκλείστηκαν από ορισμούς ή διεθνείς λίστες επειδή δεν ήταν αρεστοί. Και σωματεία έχουν ήδη ανοίξει δικαστικά μέτωπα με την ΕΟΚ για αποφάσεις που θεωρούν παράτυπες.

Το ερώτημα συνεπώς γίνεται πλέον πολύ μεγαλύτερο: Αν αποδειχθεί ότι επί χρόνια λειτουργούσε ένα σύστημα που επηρέαζε αγώνες, διαιτητές και αποφάσεις, ποιος θα αποκαταστήσει εκείνους που έχασαν βαθμούς, κατηγορίες, χρήματα, επαγγελματικές ευκαιρίες ή ακόμη και μόρια για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο;

Τα παιδιά και τα μόρια που μπορεί να άλλαζαν μια ζωή

Το πλέον ευαίσθητο κομμάτι της υπόθεσης αφορά τα σχολικά πρωταθλήματα. Οι γονείς μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, που συμμετείχε στο Final Four του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Κύπρο, έχουν ήδη ζητήσει να αποκατασταθούν τα δικαιώματα και τα μαθητικά προνόμια που υποστηρίζουν ότι στερήθηκαν τα παιδιά τους. Ο επίμαχος ημιτελικός βρίσκεται μεταξύ των αγώνων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ανάλογο ζήτημα τίθεται και για τον τελικό. Ο γενικός διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Υπατία, Δημήτρης Γρηγοριάδης, έχει δηλώσει ότι, εφόσον από την έρευνα προκύψουν στοιχεία που αφορούν το σχολικό πρωτάθλημα, το σχολείο θα διεκδικήσει όσα ενδεχομένως δικαιούνταν οι μαθητές του. Και εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα κύπελλο. Οι αθλητικές διακρίσεις συνδέονται θεσμικά με προσαύξηση μορίων και ειδικές δυνατότητες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα, το ίδιο το υπουργείο Παιδείας έχει αυτή την περίοδο ανοικτή τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαιώσεων Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης για τους αγώνες του 2025-2026.

Άρα, εάν αποδειχθεί δικαστικά ότι αποτέλεσμα που καθόρισε την τελική κατάταξη αλλοιώθηκε, το πρόβλημα μεταφέρεται αυτομάτως έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ποιος μαθητής θα έπαιρνε διαφορετική διάκριση; Πόσα μόρια αντιστοιχούσαν σε αυτή; Επηρεάστηκε η εισαγωγή του σε συγκεκριμένη σχολή; Και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορεί σήμερα να αποκατασταθεί;

Δεν πρόκειται για θεωρητικό ζήτημα. Η διοικητική διαδικασία προβλέπει ακόμη και αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή για ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση αθλητικών διακρίσεων. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση φαίνεται να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος δηλώνει ότι έχει δεχθεί καταγγελίες όχι μόνο για μπάσκετ αλλά και για άλλα αθλήματα, κάνοντας λόγο για εικονικές φοιτήσεις και εκμετάλλευση του συστήματος μοριοδότησης.

Οι διαιτητές που «κόπηκαν»

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο βρίσκεται μέσα στην ίδια τη διαιτησία. Στη δικογραφία έχουν ενσωματωθεί καταθέσεις ανθρώπων του χώρου που περιγράφουν ένα σύστημα επιβράβευσης των «αρεστών» και αποκλεισμού όσων δεν συμμορφώνονταν, ισχυρισμοί οι οποίοι ασφαλώς μένει να αποδειχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πρώην διεθνούς διαιτητή, ο οποίος κατέθεσε ότι από τους 24-27 αγώνες της Α1 που διηύθυνε ετησίως περιορίστηκε στους έξι και στη συνέχεια βγήκε από τη λίστα των διεθνών διαιτητών. Στην ίδια κατάθεση γίνεται λόγος και για άλλους διαιτητές ή παρατηρητές που φέρονται να περιθωριοποιήθηκαν.

Ακόμη σοβαρότερο είναι ότι ο εισαγγελέας διέταξε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της δικογραφίας, την εξαγωγή αντιγράφων από καταθέσεις για τη δημιουργία ξεχωριστής δικογραφίας σχετικά με απόπειρα παράνομης βίας και ηθική αυτουργία σε αυτήν. Άλλη γυναίκα διαιτητής έχει καταθέσει ότι, αφού αρνήθηκε να αποσύρει μήνυση, έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών για έξι μήνες και εκτός τοπικών για δύο.

Εφόσον τέτοιες καταγγελίες αποδειχθούν, το ζήτημα δεν θα είναι μόνο η τιμωρία όσων τυχόν ευθύνονται. Θα τεθεί αναπόφευκτα και το ερώτημα της επαγγελματικής και οικονομικής ζημιάς ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι στερήθηκαν ορισμούς, αμοιβές, διεθνή παρουσία και εξέλιξη επειδή δεν εντάχθηκαν στο σύστημα. Και τότε ο λογαριασμός μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερος.

Και μετά έρχονται τα σωματεία

Υπάρχει όμως και τρίτο μέτωπο, ίσως το πιο δύσκολο να υπολογιστεί. Τι συμβαίνει με τις ομάδες που θεωρούν ότι βρέθηκαν απέναντι στο σύστημα; Τι γίνεται με αγώνες που ερευνώνται, με βαθμούς που χάθηκαν, πιθανές ανόδους ή υποβιβασμούς και αποφάσεις που είχαν οικονομικές συνέπειες;

Υπάρχει ήδη ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Απόλλων Πατρών έχει προσφύγει κατά της διαδικασίας με την οποία η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πήρε τη wild card για την Elite League. Τα ασφαλιστικά μέτρα απορρίφθηκαν λόγω κρίσης περί έλλειψης εννόμου συμφέροντος, όμως ο Απόλλων ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στο ΑΣΕΑΔ, υποστηρίζοντας ότι στη διαδικασία προέκυψαν σοβαρά ζητήματα, μεταξύ άλλων για την ύπαρξη πρακτικών και έγγραφης απόφασης.

Η ΕΟΚ από την πλευρά της είχε ανακοινώσει ότι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πήρε τη θέση μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ειδικής αδειοδότησης και βάσει των εγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο περίπλοκη μπορεί να γίνει η επόμενη ημέρα.

Διότι εάν η ποινική έρευνα οδηγήσει σε δικαστικά αποδεδειγμένα στοιχεία για παράνομες παρεμβάσεις σε αγώνες, ορισμούς ή αποφάσεις, κάθε σωματείο που θεωρεί ότι υπέστη συγκεκριμένη και αποτιμητή ζημία θα εξετάσει πλέον διαφορετικά τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του. Και τότε μπορεί να αρχίσει ένα πραγματικό ντόμινο.

Αγώνες θα ξαναμπαίνουν στο μικροσκόπιο, αποφάσεις θα αμφισβητούνται, παλαιοί αποκλεισμοί θα επανεξετάζονται και άνθρωποι που μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν να αποδείξουν όσα είχαν υποστεί θα αναζητούν στη δικογραφία τα στοιχεία που χρειάζονται. Αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφήνει πίσω της η εποχή Λιόλιου στην ΕΟΚ.

Δεν αρκεί να βρεθούν οι ποινικά υπεύθυνοι, εφόσον τελικά αποδειχθούν οι κατηγορίες. Θα πρέπει να απαντηθεί και κάτι πολύ δυσκολότερο: Τι γίνεται με εκείνους που έχασαν;

Με το παιδί που μπορεί να έχασε τα μόρια μιας διάκρισης. Με τον διαιτητή που καταγγέλλει ότι έχασε χρόνια καριέρας. Με το σωματείο που θεωρεί ότι έχασε έναν αγώνα, μια άνοδο, μια κατηγορία ή σημαντικά έσοδα.

Οι προφυλακίσεις μπορεί να σηματοδοτούν μια καθοριστική καμπή στην ποινική έρευνα. Για το ελληνικό μπάσκετ, όμως, ο πραγματικός λογαριασμός του Basketgate ίσως μόλις τώρα αρχίζει να γράφεται.

Και ένα καίριας σημασίας ζήτημα: Είναι δυνατόν να υπάρξει αντιμετώπιση και “θεραπεία” των ζημιών που προκάλεσε η λαίλαπα Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ, με την ΕΟΚ να είναι υπό τη διοίκηση του συστήματος Λιόλιου; Μπορεί αυτή η διοίκηση, η οποία εν πολλοίς ανέχτηκε ή και συνέδραμε τα ολισθήματα Λιόλιου να εγγυηθεί την επόμενη μέρα; Περισσότερο φαίνεται σαν να διατηρεί τα ηνία της ΕΟΚ το σύστημα Λιόλιου με άλλη σύνθεση και άλλους ρόλους προσώπων, παρά ότι η ΕΟΚ έχει απαλλαγεί από το βόρβορο της σκοτεινής εποχής Λιόλιου.

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