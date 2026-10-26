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26.10.2026 11:49

Καιρός: Αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου – Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι έως και την Τετάρτη – Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

26.10.2026 11:49
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Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και το αναβάθμισε σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, σήμερα Δευτέρα (26-10-2026) και τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Αναλυτικά:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Κυριακή (25-10-2026) με α.α 15/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, σήμερα Δευτέρα (26-10-2026) και τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).
β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)
α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)
α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).
γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).
ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση)».

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