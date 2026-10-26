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26.10.2026 12:23

Suzuki Swift CVT: Καίει ελάχιστα και ίσως είναι το ιδανικό μικρό

26.10.2026 12:23
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Tο Suzuki Swift Hybrid CVT έγραψε πραγματική κατανάλωση 5,6 lt/100 km με απαιτητική χρήση. Γιατί το χαμηλό βάρος κάνει τη διαφορά;

Σε μια εποχή που τα αυτοκίνητα μεγαλώνουν, βαραίνουν και γίνονται ολοένα πιο σύνθετα, το Suzuki Swift επιμένει σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Παραμένει μικρό, ελαφρύ και ευχάριστο στην οδήγηση, χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κινητήρα ή εξεζητημένες τεχνολογίες για να πετύχει τον σκοπό του. Και στην αυτόματη έκδοση CVT, προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα για την καθημερινότητα, την ευκολία.

Περάσαμε αρκετό χρόνο πίσω από το τιμόνι του Suzuki Swift 1.2 Hybrid CVT των 81 PS, με σκοπό να διαπιστώσουμε πόσο οικονομικό μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη. Η ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εμπειρίας μας.

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