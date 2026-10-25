search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 19:48
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 18:46

Το Toyota που δεν έχει ανταγωνιστή στην Ελλάδα – 6.352 πωλήσεις στο πρώτο 9μηνο

25.10.2026 18:46
toyota-yaris1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα μικρά SUV αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία της ελληνικής αγοράς, συγκεντρώνοντας μοντέλα από σχεδόν κάθε μεγάλη βιομηχανία αυτοκινήτου. Οι επιλογές είναι πολλές, όμως ένα όνομα ξεχωρίζει στα στοιχεία ταξινομήσεων: το Toyota Yaris Cross, που ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2026 με 6.352 αυτοκίνητα, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό. Η επίδοσή του αντιστοιχεί σε μερίδιο 15,03% στην κατηγορία B-SUV, η οποία αριθμεί συνολικά 42.273 ταξινομήσεις. Σε μια τόσο πολυπληθή κατηγορία, όπου ο όγκος μοιράζεται ανάμεσα σε δεκάδες προτάσεις, το Yaris Cross καταφέρνει να συγκεντρώνει περίπου μία στις επτά ταξινομήσεις.

Περισσότερα από 700 αυτοκίνητα τον μήνα

Οι 6.352 ταξινομήσεις του εννεαμήνου μεταφράζονται σε περίπου 706 αυτοκίνητα τον μήνα κατά μέσο όρο. Είναι ένας αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της παρουσίας του Yaris Cross στην ελληνική αγορά, χωρίς να σημαίνει ότι οι παραδόσεις κατανέμονται ισόποσα μέσα στη χρονιά. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, η επίδοσή του ήταν υψηλότερη από αυτόν τον μέσο όρο. Το μικρό SUV της Toyota σημείωσε 756 ταξινομήσεις, σε σύνολο 4.484 αυτοκινήτων της κατηγορίας, ανεβάζοντας το μηνιαίο μερίδιό του στο 16,86%. Με άλλα λόγια, περίπου ένα στα έξι B-SUV που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο μήνα ήταν Yaris Cross. Η πρώτη θέση του εννεαμήνου συνοδεύτηκε έτσι από μια ακόμη ισχυρή μηνιαία επίδοση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο autotypos.

Διαβάστε επίσης:

Formula 1: Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Κίμι Αντονέλι

Τα 3 οικογενειακά SUV που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα – Οι τιμές τους

Θόρυβος εξάτμισης: Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο; – Δες το σωστό τρόπο μέτρησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
image11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

karamanlis-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής κατά κυβέρνησης: «Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας, θέλει τον έλεγχο του Αιγαίου» – «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική»

maria machado 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

crath1#
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στις 56 οι συλλήψεις για την υπόθεση φορολογικής απάτης – Ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε να περάσει τα σύνορα μέσω Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xwriatiko
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής για φορολογική απάτη 100 εκατ. ευρώ

gallop vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν θα πάρει το όνομά του η «Μάρκου Μπότσαρη» στη Νίκαια - Η δήλωση του δημάρχου

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 19:45
image11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

karamanlis-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής κατά κυβέρνησης: «Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας, θέλει τον έλεγχο του Αιγαίου» – «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική»

maria machado 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

1 / 3