Το Toyota που δεν έχει ανταγωνιστή στην Ελλάδα – 6.352 πωλήσεις στο πρώτο 9μηνο

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Τα μικρά SUV αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία της ελληνικής αγοράς, συγκεντρώνοντας μοντέλα από σχεδόν κάθε μεγάλη βιομηχανία αυτοκινήτου. Οι επιλογές είναι πολλές, όμως ένα όνομα ξεχωρίζει στα στοιχεία ταξινομήσεων: το Toyota Yaris Cross, που ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2026 με 6.352 αυτοκίνητα, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό. Η επίδοσή του αντιστοιχεί σε μερίδιο 15,03% στην κατηγορία B-SUV, η οποία αριθμεί συνολικά 42.273 ταξινομήσεις. Σε μια τόσο πολυπληθή κατηγορία, όπου ο όγκος μοιράζεται ανάμεσα σε δεκάδες προτάσεις, το Yaris Cross καταφέρνει να συγκεντρώνει περίπου μία στις επτά ταξινομήσεις.

Περισσότερα από 700 αυτοκίνητα τον μήνα

Οι 6.352 ταξινομήσεις του εννεαμήνου μεταφράζονται σε περίπου 706 αυτοκίνητα τον μήνα κατά μέσο όρο. Είναι ένας αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της παρουσίας του Yaris Cross στην ελληνική αγορά, χωρίς να σημαίνει ότι οι παραδόσεις κατανέμονται ισόποσα μέσα στη χρονιά. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, η επίδοσή του ήταν υψηλότερη από αυτόν τον μέσο όρο. Το μικρό SUV της Toyota σημείωσε 756 ταξινομήσεις, σε σύνολο 4.484 αυτοκινήτων της κατηγορίας, ανεβάζοντας το μηνιαίο μερίδιό του στο 16,86%. Με άλλα λόγια, περίπου ένα στα έξι B-SUV που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο μήνα ήταν Yaris Cross. Η πρώτη θέση του εννεαμήνου συνοδεύτηκε έτσι από μια ακόμη ισχυρή μηνιαία επίδοση.

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