Formula 1: Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Κίμι Αντονέλι

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Ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes μπορεί την Κυριακή (25/10) να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 και να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος.

Και το καλύτερο για τον ίδιο; Αντί να δείχνει εγκλωβισμένος στην πίεση της στιγμής, δηλώνει ότι απολαμβάνει περισσότερο από ποτέ την οδήγηση.

Το Σάββατο, στην πίστα του Όστιν, ο Αντονέλι έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Κατάκτησε την pole position για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν με διαφορά 0,179 δευτερολέπτων.

Η επιτυχία του ήρθε μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η Mercedes έχει χάσει μέρος της υπεροχής που παρουσίαζε στην αρχή της σεζόν, καθώς McLaren και Red Bull έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους.

Το σενάριο που του χαρίζει τον τίτλο

Ο Αντονέλι μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής από την Κυριακή, εφόσον πάρει τη νίκη και παράλληλα ο ομόσταβλός του, Τζορτζ Ράσελ, τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον δεν βρεθεί στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Οι δύο οδηγοί ξεκινούν από την πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα, γεγονός που διατηρεί ανοιχτά τα συγκεκριμένα σενάρια.

Ο Ιταλός είχε να κατακτήσει pole position από το Grand Prix του Βελγίου τον Ιούλιο. Η αντίδρασή του μόλις ολοκλήρωσε τον γύρο του στο Όστιν έδειξε πόσο σημαντική ήταν η επιτυχία του, καθώς πανηγύρισε με ενθουσιασμό μέσω της ενδοεπικοινωνίας της ομάδας.

«Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά, αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Νιώθω, μάλιστα, ότι μπορώ να απολαύσω περισσότερο την οδήγηση και όλη τη διαδικασία», δήλωσε, εξηγώντας πως θέλει πρώτα να διεκδικήσει τη νίκη και στη συνέχεια να δει πού θα τον οδηγήσει το αποτέλεσμα.

Φίλοι, χαλάρωση και καθαρό μυαλό

Ο Αντονέλι έχει επιλέξει να διαχειριστεί τη σημαντική αυτή στιγμή με τον δικό του τρόπο. Εκτός από τον πατέρα του, Μάρκο, που τον συνοδεύει συνήθως στους αγώνες, έχει κοντά του και φίλους, με τους οποίους περνά χαλαρά τα βράδια.

«Έχω εξαιρετικούς ανθρώπους γύρω μου και αρκετούς φίλους εδώ. Περνάμε χρόνο μαζί και παίζουμε χαρτιά τα βράδια. Αυτό με βοηθά να χαλαρώνω και να καθαρίζω το μυαλό μου. Όταν, όμως, βγαίνω στην πίστα, η συγκέντρωση επιστρέφει στο 100%», ανέφερε.

Παρότι το πρωτάθλημα μπορεί να κριθεί στο Όστιν, το πιθανότερο σενάριο παραμένει να χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμη. Ο Αντονέλι προηγείται με 102 βαθμούς του Ράσελ και με 111 του Χάμιλτον, διαφορά που τον φέρνει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση ενόψει των επόμενων αγώνων.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους, θεωρεί πως ο νεαρός οδηγός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συμβουλές.

«Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται απλώς να προσπαθήσει να κερδίσει τον αγώνα. Αν δεν τα καταφέρει εδώ, μπορεί να γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Πόλη του Μεξικού ή στον αγώνα που ακολουθεί στο Σάο Πάολο. Η σεζόν του είναι απίστευτη και πρέπει να απολαμβάνει αυτή τη διαδρομή», σημείωσε ο Ολλανδός.

Ρεκόρ που αντέχει εδώ και 16 χρόνια

Αν ο Αντονέλι κατακτήσει τον τίτλο, θα αλλάξει τα δεδομένα στην ιστορία της Formula 1. Την Κυριακή θα είναι 20 ετών και 61 ημερών, ξεπερνώντας με μεγάλη διαφορά το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος έγινε πρωταθλητής για πρώτη φορά το 2010, σε ηλικία 23 ετών και 133 ημερών.

Η φετινή του πορεία δικαιολογεί τον ενθουσιασμό. Έχει κερδίσει οκτώ από τους 17 αγώνες της σεζόν, ενώ μετά την επικράτηση του Ράσελ στο εναρκτήριο Grand Prix της Αυστραλίας, ο Αντονέλι σημείωσε πέντε συνεχόμενες νίκες.

Η εικόνα του απέχει πολύ από εκείνη της πρώτης του χρονιάς, το 2025. Τότε, παρά τις στιγμές που έδειξαν το ταλέντο του, η συνολική του παρουσία δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από το ντεμπούτο του. Φέτος, όμως, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος και δικαιώνει όσους τον θεωρούσαν ξεχωριστό ταλέντο.

Η pole position δεν εγγυάται τη νίκη

Παρά την εξαιρετική θέση εκκίνησης, ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος. Η Ferrari και ο Φερστάπεν έμοιαζαν πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για την pole position, όμως τελικά ο Αντονέλι ήταν εκείνος που ξεχώρισε.

Οι οδηγοί της Ferrari αντιμετώπισαν προβλήματα με την πρόσφυση των ελαστικών τους, καθώς έπεφταν η θερμοκρασία και ο ήλιος. Ο Σαρλ Λεκλέρ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη αν έκανε καλή εκκίνηση, ενώ ο Χάμιλτον εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, επισημαίνοντας πως η προσπέραση στο Όστιν δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τον ρυθμό της Red Bull στις μεγάλες διαδρομές και εκτίμησε ότι η ομάδα του μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική στον αγώνα.

Όλα αυτά, ωστόσο, περνούν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην προοπτική ενός ιστορικού αποτελέσματος. Ο Αντονέλι έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο και να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής που γνώρισε ποτέ η Formula 1. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τα καταφέρει την Κυριακή στο Όστιν ή αν θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον επόμενο αγώνα.

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