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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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23.10.2026 12:01

Επιτρέπεται τα Smart να παρκάρουν κάθετα σε παράλληλες θέσεις στάθμευσης;

23.10.2026 12:01
fiat-smart-parkarismeno-katheta

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Το μικρό αμάξωμα του Smart fortwo επιτρέπει στον οδηγό του να αξιοποιεί κενά που άλλοι προσπερνούν. Μπορεί, όμως, να το αφήσει με το πίσω μέρος προς το πεζοδρόμιο, ανάμεσα σε παράλληλα σταθμευμένα αυτοκίνητα;

Ο ΚΟΚ δίνει συγκεκριμένη απάντηση.

Μια μικρή απόσταση ανάμεσα σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένας σύντομος ελιγμός και το Smart βρίσκεται με την ουρά προς το πεζοδρόμιο και τη μούρη προς τον δρόμο. Είναι μια εικόνα που συναντάμε στις πόλεις, όπου η αναζήτηση θέσης συχνά απαιτεί περισσότερο χρόνο από την ίδια τη διαδρομή. Για τον οδηγό του μικρού διθέσιου, αυτή η λύση μπορεί να μοιάζει αυτονόητη: αφού το αυτοκίνητο χωράει, γιατί να συνεχίσει να ψάχνει; Το ερώτημα, ωστόσο, έχει δύο διαφορετικές πλευρές. Η μία αφορά τον διαθέσιμο χώρο και η άλλη τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα κενό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η στάθμευσή του είναι νόμιμη. Ειδικά όταν ο οδηγός αλλάζει τον προσανατολισμό του οχήματος σε σχέση με αυτόν που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη θέση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 13:28
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