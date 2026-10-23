Πόσο κοστίζει το αγαπημένο supermini των Ελλήνων; – Πούλησε 617 αυτοκίνητα σε ένα μήνα

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Τα μικρά αυτοκίνητα διατηρούν ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων, καθώς καλούνται να συνδυάσουν αρκετούς διαφορετικούς ρόλους. Πρέπει να κινούνται εύκολα στην πόλη, να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να μπορούν να εξυπηρετήσουν μια εκδρομή ή ένα ταξίδι.

Σε αυτή την κατηγορία, όπου συναντώνται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αυτοκίνησης, υπάρχει ένα μοντέλο που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Ο λόγος για το Toyota Yaris, το οποίο ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο του 2026 με 617 ταξινομήσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των μικρών αυτοκινήτων της κατηγορίας Β, χωρίς τα SUV. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι συνολικές ταξινομήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασαν τις 2.292, με το ιαπωνικό μοντέλο να εξασφαλίζει μερίδιο 26,92%.

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