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22.10.2026 12:55

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

22.10.2026 12:55
Antlia benzinis_new

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Το κόστος ενός γεμίσματος μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά από τη μία χώρα στην άλλη, ακόμη και για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Στην ευρωπαϊκή κατάταξη υπάρχουν αγορές όπου η αμόλυβδη παραμένει κάτω από το ένα ευρώ το λίτρο και άλλες όπου πλησιάζει τα τρία ευρώ. Η διαφορά μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο, επηρεάζοντας καθοριστικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τον πίνακα του Tolls.eu, η Ρωσία καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης 95 οκτανίων μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή σύγκριση.

Συγκεκριμένα, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,79 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που απέχει πολύ από όσα πληρώνουν οι οδηγοί στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Σε πρακτικούς όρους, η αγορά 50 λίτρων βενζίνης στη Ρωσία κοστίζει μόλις 39,50 ευρώ.

Για την ίδια ποσότητα στην Ελλάδα, όπου η μέση τιμή στον συγκεκριμένο πίνακα φτάνει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 110 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά 70,50 ευρώ σε ένα μόνο γέμισμα, με τη ρωσική τιμή να είναι περίπου 64% χαμηλότερη.

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