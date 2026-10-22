Το νέο KGM Musso στην Ελλάδα με diesel και ηλεκτρικές εκδόσεις – Αναλυτικά οι τιμές

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Η KGM μπαίνει δυναμικά στη μάχη των pick-up στην Ελλάδα, έχοντας ως βασικό της όπλο μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Μετά την άφιξη των νέων Musso και Musso Grand, η κορεατική εταιρεία παρουσίασε επίσημα και το αμιγώς ηλεκτρικό Musso EV, ανακοινώνοντας παράλληλα τον αναλυτικό τιμοκατάλογο της γκάμας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις τιμές εκκίνησης. Η KGM τοποθετεί τα μοντέλα της αισθητά χαμηλότερα από δύο καθιερωμένους ανταγωνιστές, τα Toyota Hilux και Isuzu D-Max, επιχειρώντας να προσελκύσει τόσο επαγγελματίες όσο και ιδιώτες που αναζητούν ένα σύγχρονο και πολυχρηστικό pick-up.

Η KGM ανακοίνωσε τις τιμές των νέων Musso, Musso Grand και Musso EV στην ελληνική αγορά, με το πετρελαιοκίνητο pick-up να ξεκινά από 29.990 ευρώ και το αμιγώς ηλεκτρικό από 49.990 ευρώ. Οι διαφορές από τον ανταγωνισμό φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

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