Το Volkswagen ID. Polo έφτασε στις ελληνικές εκθέσεις – Αναλυτικά οι τιμές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα

Με τιμή από 24.990 ευρώ, χώρους για πέντε επιβάτες και πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση, το νέο Volkswagen ID. Polo θέλει να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα, μεταφέροντας στην ηλεκτρική εποχή τις αξίες που καθιέρωσαν το Polo: ευκολία χρήσης, πρακτικότητα και τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τι κάνει τα κινεζικά μοντέλα τόσο δημοφιλή;

MG MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Η VW πιέζει για πάγωμα μισθών καθώς ξεκινούν οι συνομιλίες για τα συνδικάτα