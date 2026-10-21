Το Volkswagen ID. Polo έφτασε στις ελληνικές εκθέσεις – Αναλυτικά οι τιμές

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Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα
Με τιμή από 24.990 ευρώ, χώρους για πέντε επιβάτες και πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση, το νέο Volkswagen ID. Polo θέλει να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα, μεταφέροντας στην ηλεκτρική εποχή τις αξίες που καθιέρωσαν το Polo: ευκολία χρήσης, πρακτικότητα και τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος.
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