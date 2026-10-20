Η VW πιέζει για πάγωμα μισθών καθώς ξεκινούν οι συνομιλίες για τα συνδικάτα

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Ο όμιλος Volkswagen πιέζει για ένα παγκόσμιο πάγωμα των μισθών έως το 2030, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας, γεγονός που προκαλεί σύγκρουση με τους εργαζόμενους καθώς ξεκινούν νέες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς στη Γερμανία, αναφέρει το Bloomberg.

Η Volkswagen σχεδιάζει να παγώσει τους μισθούς των 660.000 υπαλλήλων της παγκοσμίως μέχρι το 2030, δήλωσε τη Δευτέρα το συμβούλιο των εργαζομένων του ομίλου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα της Sueddeutsche Zeitung. Η εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung ανέφερε την είδηση, επικαλούμενη εσωτερικά έγγραφα. Οι σχέσεις μεταξύ της Volkswagen και των εκπροσώπων των εργαζομένων της έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ προωθεί την πιο ριζική αναδιάρθρωση στην ιστορία του γερμανικού ομίλου αυτοκινήτων, αναφέρει το Reuters. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εργαζομένων δήλωσε ότι είχε λάβει εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια του εκτελεστικού συμβουλίου.

Η Volkswagen αρνήθηκε να σχολιάσει «εικονικές» πληροφορίες. Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών αργότερα αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσει το φόρουμ για τυχόν προτάσεις σχετικά με το κόστος εργασίας. Το συμβούλιο εργαζομένων χαρακτήρισε την προσέγγιση της διοίκησης «παράλογη» και δήλωσε ότι αναμένει ισχυρή αντίσταση σε αυτό που περιγράφεται ως «μάλλον μη ρεαλιστική» εφαρμογή του σχεδίου. «Στη Volkswagen, η μισθολογική εξέλιξη αποφασίζεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι με διάταγμα του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου IG Metall. Η απουσία αυξήσεων μισθών θα μπορούσε να σημαίνει απώλεια εισοδήματος περίπου 10% για όσους επηρεάζονται, λόγω του πληθωρισμού, ανέφερε η εφημερίδα. Η έκθεση ανέφερε ότι οι νέες παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης, που θα τεθούν σε ισχύ από το τέταρτο τρίμηνο, περιλαμβάνουν επίσης περικοπές στις μεταβλητές αποδοχές, στις ειδικές πληρωμές, στα επιδόματα και στις θέσεις εργασίας.

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