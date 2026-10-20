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20.10.2026 11:06

Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

20.10.2026 11:06
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Η Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe μπαίνει στην ηλεκτρική εποχή με τρεις εκδόσεις, ισχύ από 544 έως 1.169 ίππους και τιμές που ξεκινούν στην ελληνική αγορά από 121.200 ευρώ. Πόσο απέχουν μεταξύ τους οι GT 53, GT 55 και GT 63 και πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός με τον προαιρετικό εξοπλισμό;

Για μια Mercedes-AMG, οι απαιτήσεις ξεκινούν πολύ πριν από την πρώτη επιτάχυνση. Η εμφάνιση, το εσωτερικό, οι δυνατότητες εξατομίκευσης και, φυσικά, η ισχύς πρέπει να δικαιολογούν τόσο το σήμα όσο και το ποσό που καλείται να διαθέσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση της αμιγώς ηλεκτρικής GT 4 Door Coupe, πάντως, οι αριθμοί που εμφανίζονται στον ελληνικό διαμορφωτή αρκούν για να τραβήξουν την προσοχή. Ακόμη και η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 544 ίππους, ενώ η κορυφαία ανεβάζει τον πήχη στους 1.169 ίππους. 

Η ελληνική γκάμα αποτελείται από τις GT 53, GT 55 και GT 63, με διαφορετική απόδοση και σημαντικές αποστάσεις στις τιμές. Κοινό στοιχείο τους είναι η ηλεκτρική κίνηση, όπως αναγράφεται στις καταχωρίσεις της Mercedes-Benz Ελλάς. Έτσι, πίσω από τις γνώριμες ονομασίες των εκδόσεων βρίσκεται πλέον μια διαφορετική πρόταση για όποιον αναζητά ένα τετράθυρο μοντέλο υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή του Affalterbach.

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