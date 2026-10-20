search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:52
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 10:58

Τα τρία κινεζικά plug-in hybrid SUV με τη μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία – Πόσο κοστίζουν

20.10.2026 10:58
OMODA-9-SHS-P-98-of-129

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έως 200 χιλιόμετρα χωρίς βενζίνη, μεγάλες μπαταρίες και δυνατότητα φόρτισης σε ταχυφορτιστή. Aυτά τα plug-in hybrid SUV δείχνουν πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία.

Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να καλύψει ένα plug-in hybrid πριν χρειαστεί τη βοήθεια του βενζινοκινητήρα; Στην περίπτωση ορισμένων κινεζικών SUV που διατίθενται στην Ελλάδα, η απάντηση φτάνει πλέον σε τριψήφια νούμερα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ασυνήθιστα για την κατηγορία. Με μπαταρίες χωρητικότητας άνω των 34 kWh, τα συγκεκριμένα μοντέλα δίνουν στην ηλεκτροκίνηση πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του ανεφοδιασμού με βενζίνη στα ταξίδια. 

Τα Lynk & Co 08, Chery Tiggo 9 CSH και Omoda 9 SHS-P ξεχωρίζουν με ανακοινωμένη ηλεκτρική αυτονομία από 145 έως 200 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τιμές του κύκλου WLTP, με την πραγματική απόσταση να επηρεάζεται από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες οδήγησης. Η μεταξύ τους σύγκριση, πάντως, αποκαλύπτει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: έμφαση στη μέγιστη ηλεκτρική εμβέλεια, στην επταθέσια πρακτικότητα ή στον συνδυασμό υψηλής ισχύος και χαμηλότερης τιμής.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Δοκιμή Lepas L8 PHEV: Above and beyond

Mercedes-AMG GT SUV: Αποκαλύφθηκε το ηλεκτρικό SUV των 1.169 ίππων

Τρακτέρ μόλις έγραψε χρόνο-ρεκόρ σε πίστα της F1

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kados-aporrimatwn-annie-spratt-5EwUbbckLjQ-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έπεισαν 75χρονη να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο – Το κόλπο με τον «αστυνομικό»

filipidis-bibilas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δικαστήριο ανάμεσα σε Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, θα έπρεπε να ντρέπεσαι – Διακόπηκε η δίκη (Video)

dendiasi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

ibrahim-kalin
ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

rubio zelenski 3
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αδειάζει ξανά τον Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία» 

cristiano-ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:52
kados-aporrimatwn-annie-spratt-5EwUbbckLjQ-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έπεισαν 75χρονη να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο – Το κόλπο με τον «αστυνομικό»

filipidis-bibilas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δικαστήριο ανάμεσα σε Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, θα έπρεπε να ντρέπεσαι – Διακόπηκε η δίκη (Video)

dendiasi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η προσπάθεια και ο στόχος μας στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία

1 / 3