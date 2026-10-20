Τα τρία κινεζικά plug-in hybrid SUV με τη μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία – Πόσο κοστίζουν

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Έως 200 χιλιόμετρα χωρίς βενζίνη, μεγάλες μπαταρίες και δυνατότητα φόρτισης σε ταχυφορτιστή. Aυτά τα plug-in hybrid SUV δείχνουν πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία.

Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να καλύψει ένα plug-in hybrid πριν χρειαστεί τη βοήθεια του βενζινοκινητήρα; Στην περίπτωση ορισμένων κινεζικών SUV που διατίθενται στην Ελλάδα, η απάντηση φτάνει πλέον σε τριψήφια νούμερα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ασυνήθιστα για την κατηγορία. Με μπαταρίες χωρητικότητας άνω των 34 kWh, τα συγκεκριμένα μοντέλα δίνουν στην ηλεκτροκίνηση πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του ανεφοδιασμού με βενζίνη στα ταξίδια.

Τα Lynk & Co 08, Chery Tiggo 9 CSH και Omoda 9 SHS-P ξεχωρίζουν με ανακοινωμένη ηλεκτρική αυτονομία από 145 έως 200 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τιμές του κύκλου WLTP, με την πραγματική απόσταση να επηρεάζεται από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες οδήγησης. Η μεταξύ τους σύγκριση, πάντως, αποκαλύπτει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: έμφαση στη μέγιστη ηλεκτρική εμβέλεια, στην επταθέσια πρακτικότητα ή στον συνδυασμό υψηλής ισχύος και χαμηλότερης τιμής.

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