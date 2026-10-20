Δοκιμή Lepas L8 PHEV: Above and beyond

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Δοκιμάζουμε το Lepas L8 PHEV των 279 PS, με ηλεκτρική αυτονομία 90 km, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή από 42.900 ευρώ.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αρκούσε ένα κινεζικό αυτοκίνητο να προσφέρει ποιοτικά υλικά, μεγάλες οθόνες και πλούσιο εξοπλισμό σε ανταγωνιστική τιμή για να κερδίσει την προσοχή μας. Σήμερα, όλα αυτά θεωρούνται σχεδόν δεδομένα. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές της Κίνας έχουν ανεβάσει τόσο πολύ το επίπεδο των προϊόντων τους, ώστε το να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό απαιτεί πλέον περισσότερη προσπάθεια.

Κάπου εδώ έρχεται η Lepas, η νεότερη μάρκα του ομίλου Chery, με το L8 να αποτελεί την πρώτη της σοβαρή προσπάθεια να διεκδικήσει ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς. Τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών SUV, διαθέτει επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα 279 PS, μεγάλη μπαταρία για τα δεδομένα ενός plug-in hybrid και εξοπλισμό που δύσκολα αφήνει κάποιο περιθώριο για παράπονα.

Σχεδίαση που δεν φωνάζει

Με μήκος 4.688 mm, πλάτος 1.871 mm και ύψος 1.686 mm, το L8 είναι ένα κανονικό οικογενειακό SUV. Δεν προσπαθεί να κρύψει το μέγεθός του, ούτε όμως χρησιμοποιεί υπερβολικές γραμμές για να δείχνει ακόμη μεγαλύτερο. Οι επιφάνειες του αμαξώματος είναι καθαρές, τα φωτιστικά σώματα λεπτά και οι αναλογίες ισορροπημένες. Η Lepas ονομάζει τη συγκεκριμένη σχεδιαστική φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αναζητώντας στοιχεία από τη φυσική στάση και την κίνηση της λεοπάρδαλης.

Στην πράξη, πάντως, περισσότερο μας ενδιαφέρει ότι το αυτοκίνητο έχει μια αρκετά ώριμη εμφάνιση. Δεν προσπαθεί να κερδίσει τον αγοραστή με τεχνητούς αεραγωγούς ή συνεχόμενες ακμές. Οι μεγάλοι τροχοί ενισχύουν την παρουσία του. Ειδικά στην πλουσιότερη Elegance, οι ζάντες 20 ιντσών γεμίζουν τους θόλους και δίνουν στο αμάξωμα την εικόνα μιας ακριβότερης κατασκευής.

Πραγματική ποιότητα

Αν υπάρχει ένα σημείο όπου η Lepas καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορετική της τοποθέτηση, αυτό είναι η καμπίνα. Τα υλικά είναι προσεγμένα, οι περισσότερες επιφάνειες που αγγίζεις έχουν ευχάριστη υφή και η συναρμογή αφήνει πολύ καλή εντύπωση. Υπάρχει αρκετή δουλειά στον συνδυασμό χρωμάτων, επενδύσεων και διακοσμητικών στοιχείων, ώστε το αποτέλεσμα να μη θυμίζει μια απλή αναβάθμιση εξοπλισμού. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, τα καθίσματα αναπαυτικά και η γενικότερη διαρρύθμιση δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον. Στην Elegance υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ, μαζί με μεγάλη πανοραμική οροφή και ηχοσύστημα Sony.

Η τεχνολογία έχει φυσικά κυρίαρχο ρόλο. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας 10,25 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει κάθετη οθόνη 13,2 ιντσών. Η απόκριση είναι γρήγορη και η εικόνα σύγχρονη, αλλά η έντονη εξάρτηση από το infotainment δεν βοηθά πάντα την εργονομία.

Ακόμη και απλές λειτουργίες απαιτούν μερικές φορές περισσότερες κινήσεις από όσες θα θέλαμε. Δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό του L8, αλλά είναι κάτι που εξακολουθούμε να συναντάμε σε μεγάλο μέρος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ταξιδεύεις χωρίς παραχωρήσεις

Το μεταξόνιο των 2.800 mm μεταφράζεται σε εξαιρετικά καλούς χώρους για τους επιβάτες. Ακόμη και με έναν ψηλό οδηγό εμπρός, στη δεύτερη σειρά περισσεύει χώρος για τα γόνατα, ενώ το ύψος της οροφής δεν δημιουργεί περιορισμούς. Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την κλίση τους, κάτι που εκτιμάς περισσότερο σε ένα ταξίδι παρά σε μια σύντομη μετακίνηση. Το πλάτος της καμπίνας επιτρέπει επίσης την άνετη μεταφορά τριών επιβατών πίσω, με τις αναμενόμενες παραχωρήσεις για εκείνον που κάθεται στη μέση.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 lt, με ηλεκτρική πίσω πόρτα στην πλουσιότερη έκδοση και αρκετά πρακτικό άνοιγμα. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.314 lt. Αυτό που εκτιμάς περισσότερο είναι πως η μεγάλη μπαταρία του plug-in hybrid συστήματος δεν έχει περιορίσει υπερβολικά τη χρηστικότητα. Το L8 παραμένει ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορεί μια οικογένεια να ταξιδέψει χωρίς να χρειάζεται να διαπραγματευτεί τις αποσκευές της.

Γνώριμη συνταγή

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,5 lt, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και ειδικό αυτόματο κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 279 PS, με μέγιστη ροπή 365 Nm, ενώ η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η λειτουργία του θυμίζει αρκετά τις αντίστοιχες υβριδικές υλοποιήσεις που γνωρίζουμε από άλλες μάρκες του ομίλου Chery. Σε χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες, ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς, με τον βενζινοκινητήρα να ενεργοποιείται όταν χρειάζεται ενέργεια ή περισσότερη ισχύς.

Ανάλογα με τις συνθήκες, ο θερμικός κινητήρας μπορεί επίσης να συμμετέχει μηχανικά στην κίνηση του αυτοκινήτου. Έτσι, το σύστημα εκμεταλλεύεται την ηλεκτρική λειτουργία εκεί όπου αποδίδει καλύτερα, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν. Για τον οδηγό όλα αυτά είναι πολύ πιο απλά. Πατάς το γκάζι και το αυτοκίνητο επιταχύνει με τη γνώριμη αμεσότητα ενός ηλεκτρικού. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να ανέβουν οι στροφές του βενζινοκινητήρα για να αισθανθείς τη διαθέσιμη δύναμη. Και αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του L8. Έχουμε οδηγήσει αρκετά full hybrid και plug-in hybrid μοντέλα με εντυπωσιακή συνδυαστική ισχύ, τα οποία όμως δεν καταφέρνουν πάντοτε να μεταφέρουν την ίδια αίσθηση στον δρόμο.

Στο Lepas, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το ηλεκτρικό σύστημα καλύπτει μεγάλο μέρος των απαιτήσεων στην καθημερινή χρήση, προσφέροντας άμεση απόκριση στις εκκινήσεις και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις. Δεν υπάρχει εκείνη η αίσθηση ότι ο κινητήρας πρέπει πρώτα να οργανώσει τις δυνάμεις του προτού ανταποκριθεί.

Ακόμη και με επιβάτες και αποσκευές, το L8 έχει αρκετή δύναμη για γρήγορες προσπεράσεις και ανηφορικές διαδρομές. Όταν πιέσεις συνεχόμενα, ο θερμικός κινητήρας κάνει πιο αισθητή την παρουσία του. Αυτό όμως δεν αλλοιώνει ιδιαίτερα τη συνολική εμπειρία, αφού ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου δεν έχει κάποια σπορ φιλοδοξία. Το L8 είναι πιο ευχάριστο όταν εκμεταλλεύεσαι τη ροπή και την ομαλότητα του συστήματος παρά όταν προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις διαρκώς όλη τη διαθέσιμη ισχύ.

Ακόμη ένα ηλεκτρικό στην καθημερινότητα

Η μπαταρία των 18,4 kWh τεχνολογίας LFP προσφέρει επίσημη ηλεκτρική αυτονομία 90 km. Είναι αρκετή ώστε ένας οδηγός με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στο γραφείο να πραγματοποιεί σημαντικό μέρος των καθημερινών μετακινήσεών του χωρίς να χρησιμοποιεί βενζίνη. Η φόρτιση υποστηρίζει ισχύ έως 6,6 kW σε AC και 40 kW σε DC, με το 30-80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 20 λεπτά υπό κατάλληλες συνθήκες. Υπάρχει επίσης δυνατότητα V2L έως 6,6 kW, ώστε η μπαταρία να μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Όσο για την επίσημη κατανάλωση των 2,2 lt/100 km, χρειάζεται η γνωστή διευκρίνιση που ισχύει για κάθε plug-in hybrid. Πρόκειται για σταθμισμένη μέτρηση που συνυπολογίζει χρήση με φορτισμένη μπαταρία. Δεν σημαίνει πως, όταν εξαντληθεί η διαθέσιμη ηλεκτρική αυτονομία, το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να καταναλώνει τόσο λίγο. Με σωστή αξιοποίηση της φόρτισης, το κόστος χρήσης μπορεί να παραμείνει πολύ χαμηλό. Χωρίς τακτική φόρτιση, χάνεται ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού πλεονεκτήματος που προσφέρει το PHEV.

Premium χαρακτήρας με έμφαση στην άνεση

Περνώντας στο οδηγικό κομμάτι, το Lepas L8 ακολουθεί τη φιλοσοφία που συναντήσαμε και στο εσωτερικό του, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση και στην ευκολία των καθημερινών μετακινήσεων. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με γνώμονα τον οικογενειακό χαρακτήρα του αυτοκινήτου, προσφέροντας μια ευχάριστη και ξεκούραστη εμπειρία, ιδιαίτερα στον αυτοκινητόδρομο και σε δρόμους με καλή ποιότητα ασφάλτου.

Η ποιότητα κύλισης είναι γενικά ικανοποιητική, με την καμπίνα να παραμένει ήσυχη και το αυτοκίνητο να διατηρεί την απαιτούμενη σταθερότητα ακόμη και σε υψηλότερες ταχύτητες. Θα θέλαμε, ωστόσο, λίγο πιο προσεγμένη απόσβεση στις έντονες και απότομες ανωμαλίες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι κραδασμοί γίνονται περισσότερο αισθητοί από όσο μας έχει συνηθίσει η υπόλοιπη κατασκευή.

Ένας παράγοντας που ενδεχομένως επηρεάζει το αποτέλεσμα είναι οι μεγάλοι τροχοί των 20 ιντσών, με ελαστικά διαστάσεων 235/45 R20. Αναμφίβολα ενισχύουν την εμφάνιση του L8, προσθέτοντας μια πιο δυναμική πινελιά, όμως το σχετικά χαμηλό προφίλ περιορίζει τη δυνατότητα του ελαστικού να απορροφά μέρος των κραδασμών πριν αυτοί φτάσουν στην ανάρτηση. Θεωρούμε πως με τους τροχούς 19 ιντσών της βασικής έκδοσης, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ισορροπημένο, αν και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Στον επαρχιακό δρόμο, το L8 διατηρεί έναν ασφαλή και προβλέψιμο χαρακτήρα. Το σύστημα διεύθυνσης είναι ελαφρύ, διευκολύνοντας τους χειρισμούς στην πόλη, ενώ προσφέρει την απαιτούμενη ακρίβεια όταν ο ρυθμός αυξηθεί. Οι κλίσεις του αμαξώματος θα γίνουν αισθητές, όπως άλλωστε περιμένεις από ένα οικογενειακό SUV αυτών των διαστάσεων και βάρους, χωρίς όμως να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του οδηγού.

Η διαθέσιμη ισχύς επιτρέπει στο L8 να κινηθεί με αρκετά γρήγορο ρυθμό, με το πλαίσιο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εντολές. Η συμμετοχικότητα δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του, κάτι που άλλωστε συμβαδίζει με τη γενικότερη φιλοσοφία του. Αντίθετα, η πολύ καλή ηχομόνωση και η ομαλή λειτουργία του υβριδικού συνόλου δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον για ταξίδια, όπου το L8 αναδεικνύει περισσότερο τον χαρακτήρα του.

Πλούσια τεχνολογία με περιθώρια βελτίωσης

Αντίστοιχα πλήρης είναι και η εικόνα στον τομέα της ασφάλειας, με τη Lepas να εξοπλίζει το L8 με ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Από την ενεργή διατήρηση λωρίδας μέχρι την επιτήρηση της προσοχής και τις διάφορες προειδοποιήσεις, το αυτοκίνητο αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.

Στην πράξη, ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι ορισμένα από αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να λειτουργούν λίγο πιο διακριτικά. Οι ηχητικές ειδοποιήσεις είναι αρκετά συχνές και κάποιες φορές περισσότερο επίμονες από όσο θα θέλαμε, ειδικά σε συνθήκες καθημερινής αστικής μετακίνησης. Επιπλέον, η πρόσβαση στις σχετικές ρυθμίσεις γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης, απαιτώντας ορισμένες φορές περισσότερες κινήσεις για την προσαρμογή τους στις προτιμήσεις του οδηγού. Μια πιο άμεση συντόμευση θα έκανε την εμπειρία ακόμη πιο εύχρηστη, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να εξοικειωθεί με περισσότερα μενού από όσα είναι απαραίτητα.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται περισσότερο για ζητήματα παραμετροποίησης παρά για ουσιαστικές ελλείψεις. Μάλιστα, με δεδομένη τη δυνατότητα αναβαθμίσεων λογισμικού OTA, υπάρχει το περιθώριο η λειτουργία των συστημάτων να βελτιωθεί περαιτέρω μελλοντικά. Αυτές οι παρατηρήσεις δεν αλλάζουν τη συνολικά θετική εικόνα που αφήνει το Lepas L8. Αντιθέτως, δείχνουν ότι η βασική κατασκευή διαθέτει ήδη αρκετά υψηλό επίπεδο ποιότητας και πως με μερικές στοχευμένες βελτιώσεις στην απόσβεση και στην εργονομία των ηλεκτρονικών συστημάτων, η καθημερινή εμπειρία θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο ολοκληρωμένη.

Από 42.900 ευρώ στην Ελλάδα

Το Lepas L8 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού. Η Essence ξεκινά από τις 42.900 ευρώ, μετά την προωθητική ενέργεια των 4.000 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Elegance κοστίζει 44.900 ευρώ.

Η δεύτερη προσθέτει, μεταξύ άλλων, τις ζάντες 20 ιντσών, περισσότερες λειτουργίες άνεσης στα καθίσματα, πανοραμική οροφή, ηχοσύστημα Sony και συστήματα αυτόματης στάθμευσης. Οι τιμές είναι ανταγωνιστικές για ένα οικογενειακό PHEV αυτού του μεγέθους, με 279 PS και τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα.

Η Lepas πρέπει πλέον να πείσει και απέναντι σε άλλες προτάσεις του ίδιου κινεζικού ομίλου. Τα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8, αλλά και τα μοντέλα της Omoda και της Jaecoo, έχουν ήδη αποδείξει ότι η καλή ποιότητα, η σύγχρονη τεχνολογία και ο πλούσιος εξοπλισμός δεν απαιτούν απαραίτητα premium σήμα ή premium τιμή. Και αυτό δυσκολεύει αρκετά το έργο του L8.

Τελικά;

Το Lepas L8 PHEV με μεγάλη και πρακτική καμπίνα, πολύ προσεγμένα υλικά, εξοπλισμό που καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη και ένα υβριδικό σύστημα που λειτουργεί με την ομαλότητα και την αμεσότητα που περιμένουμε πλέον από τις καλύτερες κινεζικές υλοποιήσεις, βάζει από νωρίς ένα θετικό πρόσιμο.

Οι 279 PS είναι εύκολα προσβάσιμοι και η μεγάλη μπαταρία μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος καθημερινής μετακίνησης για εκείνον που έχει τη δυνατότητα να φορτίζει τακτικά. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία που θα θέλαμε διαφορετικά. Η απόσβεση δεν βρίσκεται πάντα στο ίδιο επίπεδο με την ποιότητα του εσωτερικού, τα ηλεκτρονικά συστήματα γίνονται υπερβολικά επίμονα και η οδική συμπεριφορά δεν προσφέρει κάτι περισσότερο από μια ασφαλή, άνετη οικογενειακή μετακίνηση.

Κυρίως, όμως, το L8 καλείται να ξεχωρίσει σε μια αγορά όπου η ίδια η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη δημιουργήσει πολύ υψηλές προσδοκίες. Πριν από πέντε χρόνια, ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα μας εντυπωσίαζε πολύ περισσότερο. Σήμερα, το γεγονός ότι θεωρούμε τόσα από τα χαρακτηριστικά του σχεδόν αυτονόητα δείχνει πόσο μεγάλη πρόοδος έχει γίνει. Η Lepas πέτυχε να δημιουργήσει ένα ποιοτικό SUV με πιο πολυτελή προσανατολισμό. Το αν θα μπορέσει να αποκτήσει μια πραγματικά ξεχωριστή θέση στην αγορά θα εξαρτηθεί από το πόσο σημαντικά θεωρεί ο αγοραστής τα επιπλέον στοιχεία άνεσης και διάκοσμου απέναντι σε ανταγωνιστές που προσφέρουν ήδη πολλά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας βενζίνης

Τετρακύλινδρος turbo 1.499 cc

Μέγιστη ισχύς: 143 PS

Μέγιστη ροπή: 215 Nm

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος, τοποθετημένος εμπρός

Μέγιστη ισχύς: 204 PS

Μέγιστη ροπή: 310 Nm

Υβριδικό σύστημα

Συνδυαστική ισχύς: 279 PS

Μέγιστη ροπή: 365 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Αυτόματο DHT

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 km/h: 7,9 sec

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή: 2,2 lt/100 km

Δοκιμής: 3,5 lt/100km

Εκπομπές CO₂: 53 gr/km

Μπαταρία

Τύπος: LFP

Χωρητικότητα: 18,4 kWh

Αυτονομία

Ηλεκτρική WLTP: 90 km

Συνολική εργοστασιακή: έως 1.200 km

Φόρτιση

AC έως 6,6 kW

DC έως 40 kW: περίπου 20 λεπτά για 30-80%

V2L: έως 6,6 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 4.688 x 1.871 x 1.686 mm

Μεταξόνιο: 2.800 mm

Βάρος: περίπου 1.900 kg

Ανάρτηση

Εμπρός: Γόνατα MacPherson

Πίσω: Πολλαπλοί σύνδεσμοι

Χώρος αποσκευών

507 lt

1.314 lt με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων

Τιμή αγοράς

Essence: 42.900 €

Elegance: 44.900 €

(με προωθητική ενέργεια 4.000 €)

Πηγή: autotypos.gr

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