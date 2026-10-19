Mercedes-AMG GT SUV: Αποκαλύφθηκε το ηλεκτρικό SUV των 1.169 ίππων

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Η Mercedes-AMG παρουσίασε τη νέα GT SUV με έως 1.169 PS, 0-100 km/h σε 2,7 sec, αυτονομία 700 km και φόρτιση έως 710 kW.

Η Mercedes-AMG παρουσίασε τη νέα GT SUV, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επιχειρεί να μεταφέρει την οδηγική φιλοσοφία των κορυφαίων σπορ μοντέλων της εταιρείας σε ένα αμάξωμα με οικογενειακές διαστάσεις. Με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ισχύ που φτάνει τους 1.169 PS και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 2,7 sec, το νέο μοντέλο εισέρχεται στην κατηγορία των SUV με επιδόσεις supercar.

Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς βρίσκεται μια σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη. Η GT SUV είναι το πρώτο μεγάλο SUV που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-AMG, χρησιμοποιώντας τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική AMG.EA, προηγμένους ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής και μπαταρίες με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τη Formula 1. Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, GT 53, GT 55 και GT 63, με τη βασική να είναι ήδη έτοιμη για παραγγελίες στην Ευρώπη και τις ισχυρότερες να ακολουθούν μέσα στο 2027.

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