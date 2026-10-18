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18.10.2026 17:54

Η κινέζικη BMW i3 ταπείνωσε τα diesel – 1.213 km με μία φόρτιση

18.10.2026 17:54
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Η νέα τεχνολογία μπαταριών της BMW China θα τροφοδοτήσει τα επερχόμενα μοντέλα της γερμανικής μάρκας, με αρχή τις νέες iX3 και i3.

Η νέα τεχνολογία μπαταριών έκτης γενιάς της BMW China μπήκε σε μαζική παραγωγή στη βάση παραγωγής της Σενγιάνγκ στις 15 Οκτωβρίου. Η επέκταση, ύψους 10 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,3 δισ. ευρώ), καλύπτει εγκατάσταση 240.000 τετραγωνικών μέτρων – πέντε φορές μεγαλύτερη από το υφιστάμενο αποτύπωμα παραγωγής μπαταριών της BMW στην περιοχή.

Η νέα τεχνολογία μπαταριών θα τροφοδοτήσει τα επερχόμενα μοντέλα Neue Klasse της BMW, με τις iX3 και i3 να αποτελούν τους πρώτους αποδέκτες. Για να δείξει τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας, η BMW παρουσίασε την i3 50L, ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν σχεδιασμένο ειδικά για την κινεζική αγορά, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα μια δοκιμασία μεγάλης απόστασης με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 18:24
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