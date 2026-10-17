Δοκιμή Mercedes-Benz GLB 200: Ουσιαστική αναβάθμιση

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Η GLB είναι μία από τις νεότερες προσθήκες στην γκάμα της Mercedes, όμως χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να βρει τη θέση της στην αγορά. Από την πρώτη κιόλας γενιά αγαπήθηκε για έναν συγκεκριμένο λόγο: προσφέρει την πρακτικότητα ενός μεγάλου οικογενειακού SUV αυτοκινήτου σε ένα αμάξωμα που παραμένει εύχρηστο στην καθημερινότητα. Το μεγάλο της πλεονέκτημα ήταν και παραμένει η δυνατότητα μεταφοράς επτά επιβατών, κάτι σπάνιο σε ένα μοντέλο που δεν έχει τις ογκώδεις διαστάσεις ενός χαρακτηριστικού επταθέσιου SUV. Η νέα γενιά στηρίζεται πάνω σε αυτήν τη συνταγή και τη βελτιώνει, χωρίς να αλλάξει τον χαρακτήρα που έκανε την GLB επιτυχημένη. Είναι πιο σύγχρονη σχεδιαστικά, αισθητά αναβαθμισμένη στο εσωτερικό και, στην υβριδική έκδοση GLB 200, συνοδεύεται από ένα κινητήριο σύνολο που ταιριάζει εξαιρετικά στον πολυχρηστικό χαρακτήρα της.

Όλα αρχίζουν από το αστέρι

Για αρκετά χρόνια η Mercedes-Benz ακολουθούσε ουσιαστικά δύο διαφορετικές σχεδιαστικές κατευθύνσεις. Από τη μία υπήρχαν τα συμβατικά μοντέλα της και από την άλλη η οικογένεια EQ, με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα να υιοθετούν πολύ πιο φουτουριστικές γραμμές και διαφορετική αισθητική. Αυτό όμως φαίνεται πως αλλάζει. Το είδαμε πρώτα στη νέα CLA και το τώρα συνεχίζεται. Η νέα GLB σχεδιαστικά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ηλεκτρική EQB, με τη μάσκα να αποτελεί μία από τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο μοντέλων. Η Mercedes-Benz περνά έτσι σε μία ενιαία σχεδιαστική γλώσσα, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας ταυτότητας είναι φυσικά το ίδιο το αστέρι της Mercedes. Το ιστορικό έμβλημα της μάρκας εμφανίζεται πλέον με κάθε ευκαιρία, από τη μάσκα μέχρι τα φωτιστικά σώματα, αποτελώντας ουσιαστικά το σχεδιαστικό μοτίβο του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο, με την GLB να δείχνει μοντέρνα, με καθαρές γραμμές, τετραγωνισμένες SUV αναλογίες και μία γενικότερη σχεδιαστική απλότητα που της χαρίζει μια άκοπα επιβλητική παρουσία, χαρίζοντας ταυτόχρονα άφθονο χώρο μέσα στην καμπίνα.

Ταμπλό από το μέλλον

Η μετάβαση στη νέα εποχή της Mercedes γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν βρεθείς στο εσωτερικό της. Σε σχέση με την προηγούμενη GLB υπάρχει σοβαρή αναβάθμιση στην ποιότητα κατασκευής, στα υλικά και στη συναρμολόγηση. Η καμπίνα δείχνει πιο ακριβή, πιο στιβαρή και συνολικά πιο κοντά σε αυτό που περιμένεις από ένα σύγχρονο premium μοντέλο. Την παράσταση, φυσικά, κλέβουν οι τρεις μεγάλες οθόνες που καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό και δημιουργούν μία φουτουριστική εικόνα. Η εμπειρία της καμπίνας ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τον εντυπωσιακό ατμοσφαιρικό φωτισμό, ένα στοιχείο που πλέον έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της Mercedes-Benz. Ειδικά τη νύχτα, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δύσκολα θα βρεις σε άλλη μάρκα.

Οι οθόνες έχουν καλή ανάλυση, ζωντανά χρώματα και εξαιρετική ταχύτητα απόκρισης. Αλλά, ενώ έχεις μπροστά σου τρεις μεγάλες οθόνες, στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας οι διαθέσιμες λειτουργίες ήταν αρκετά περιορισμένες. Τα μενού του infotainment είναι αρκετά βασικά, ενώ απουσίαζαν ακόμη και στοιχεία που πλέον θεωρούνται σχεδόν δεδομένα, όπως οι αισθητήρες παρκαρίσματος ή το ασύρματο Apple CarPlay, τα οποία ανήκουν στη λίστα με τα extra. Δεν πρόκειται για αδυναμία του αυτοκινήτου ή του ίδιου του infotainment, αλλά για θέμα εξοπλισμού. Η τεχνολογία υπάρχει, απλώς χρειάζεται να την προσθέσεις κατά τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου. Η Mercedes-Benz βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία αγορά που έχει αλλάξει αισθητά: Νέοι κατασκευαστές προσφέρουν αυτοκίνητα με εξαιρετικά πλούσιο βασικό εξοπλισμό και πληθώρα τεχνολογικών λειτουργιών σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ο αγοραστής της GLB θα χρειαστεί να είναι γενναιόδωρος με την επιλογή του προαιρετικού εξοπλισμού της ώστε η τεχνολογική εμπειρία να ανταποκρίνεται στην premium εικόνα του αυτοκινήτου.

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