Hybrid 155: Τα Dacia που φορτίζουν τις μπαταρίες με την κίνηση

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Η Dacia έχει συνδέσει το όνομά της με το χαμηλό κόστος αγοράς και χρήσης, επενδύοντας εδώ και χρόνια στις εργοστασιακές εκδόσεις υγραερίου. Πλέον, δίπλα στα μοντέλα διπλού καυσίμου, διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη γκάμα full hybrid προτάσεων, με κοινό παρονομαστή το σύστημα Hybrid 155. Ένα σύνολο που συνδυάζει την οικονομία με την άνεση του αυτόματου κιβωτίου και αρκετή ισχύ για να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις.

Το συγκεκριμένο σύστημα διατίθεται στα Sandero Stepway, Jogger, Duster και Bigster, δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή επιλογές με διαφορετικές διαστάσεις, χώρους και τιμές. Από ένα μικρό crossover για καθημερινή χρήση μέχρι ένα επταθέσιο οικογενειακό ή ένα ευρύχωρο SUV, η υβριδική τεχνολογία των 155 ίππων έχει πλέον ουσιαστική παρουσία στην γκάμα της μάρκας.

Τι κρύβεται πίσω από το Hybrid 155

Τη βάση του συστήματος αποτελεί ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,8 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα κίνησης και μία μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 155 ίππους, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh. Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών, με τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για την ηλεκτρική κίνηση.

Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο συνδυασμό λειτουργίας, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και την απαίτηση του οδηγού για επιτάχυνση.

Στην πράξη, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι δεν απαιτείται σύνδεση σε πρίζα. Η μπαταρία φορτίζεται κατά την κίνηση, με την ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα και στην επιβράδυνση να συμβάλλει στην οικονομία. Ενέργεια που διαφορετικά θα χανόταν αξιοποιείται ξανά, περιορίζοντας τη χρήση του βενζινοκινητήρα. Το όφελος γίνεται ιδιαίτερα αισθητό μέσα στην πόλη.

Σύμφωνα με τη Dacia, τα μοντέλα με Hybrid 155 μπορούν να κινούνται ηλεκτρικά για έως το 80% του χρόνου αστικής οδήγησης, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Πρόκειται για διαδοχικά διαστήματα ηλεκτρικής λειτουργίας μέσα στη διαδρομή, με το σύστημα να διαχειρίζεται αυτόματα την διαθέσιμη ενέργεια.

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